Jakirović pojačanja za Premier ligu pronašao u HNL-u: Želi igrača Hajduka, Dinama i Rijeke

Sergej Jakirović (49) protekle je sezone napravio jednu od najvećih senzacija u engleskom nogometu. Hull City je pod njegovim vodstvom izborio doigravanje za plasman u Premier ligu, a u napetoj završnici finala 'tigrovi' su slavili 1-0 protiv Middlesbrougha i osvojili Championship. Jedini pobjednički gol zabio je Oliver McBurnie u 95. minuti susreta koji ih je plasirao u najjaču nogometnu ligu sljedeće sezone.

Hrvatski trener komentirao je sjajan uspjeh i naglasio kako nije bio svjestan da je utakmica bila toliko praćena u Hrvatskoj.

- Prvih dana bih pomislio da se možda trebam uštipnuti kako bih bio siguran da se sve to doista dogodilo, da smo ušli u Premier ligu. Toliko sam poruka dobio, toliko mi ljudi prilazi na ulicama i gdje god dođem. Sad tek shvaćam koliko je naša utakmica bila gledana i praćena i u Hrvatskoj - izjavio je za Roberta Šolu iz Sportskih novosti.

Foto: David Klein

Kako bi što bolje konkurirali ostatku klubova u Premier ligi, Jakirović je otkrio da spremaju dovesti puno pojačanja.

- Računamo da će ostati kostur od 12 glavnih igrača koji su iznijeli ovu sezonu, a to znači da trebamo 12 do 15 pojačanja. Sunderland je moja nit vodilja. Da dobijemo 120 milijuna za pojačanja... To je već san, ne vjerujem da ćemo toliko novca imati na raspolaganju, ali vidjet ćemo. Uglavnom, nema više nikakvih zabrana, možemo plaćati odštete.

Na 'meti' je i HNL gdje Jakirović prati igrače, a osvrnuo se i na konkretna pojačanja. Prošlog ljeta među 'tigrove' je htio dovesti Arbera Hoxhu koji se trenutačno nalazi pred izlaznim vratima u Dinamu. Osim Hoxhe, spominjao je još nekoliko imena iz domaće lige koji bi mogli biti pojačanje u Hullu.

- Želio sam dovesti i Pukštasa iz Hajduka te Fruka iz Rijeke, ali ne možeš ako ne platiš odštetu... Sve su to igrači koji bi nam u Championshipu bili pojačanja. Hoxhu dobro poznajem iz Dinama, Pukštas ima fantastične predispozicije, Fruk je briljantan u završnici. Da, i Stojković je igrač kojeg bih rado vidio u Hullu - otkrio je svoje želje trener 'tigrova'.

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Razjasnio je i situaciju oko novog ugovora.

- U ponedjeljak sam imao razgovor s gazdom i rekao je da mi priprema novi ugovor. Aktualni imam još godinu dana, s tim da klub ima opciju produžiti ga za još godinu. Vidjet ćemo, ali normalno je da dobijem novi ugovor, ipak smo sada klub u Premier ligi - izjavio je Jakirović.