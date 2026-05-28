Sergej Jakirović: Za Dinamo ovo može biti najgora situacija...

Bivši trener Dinama Sergej Jakirović ostvario je povijesni uspjeh s engleskim drugoligašem Hull Cityjem i uveo ga u najjaču nogometnu ligu na svijetu, Premier ligu. Dojmovi mu se, kako kaže, još nisu slegli, a prava slika uspjeha postala mu je jasna tek po povratku u Hrvatsku.

​- Tek kad sam došao u Zagreb vidjeti koliko je ljudima drago. Puno ljudi na cesti prilazi i čestita, stvarno ogroman, ogroman uspjeh - rekao je Jakirović voditelju Ivanu Dorianu Molnaru u emisiji "Kod nas doma" na HRT-u.

Najskuplja utakmica na svijetu

Put do elite bio je trnovit. Sezonu je obilježio Uefin embargo na transfere, brojne ozljede i neizvjesna borba za doigravanje do posljednjeg kola. Vrhunac je bila finalna utakmica na kultnom Wembleyju, poznata kao "najskuplja utakmica na svijetu", jer pobjedniku donosi oko 230 milijuna eura od marketinških i televizijskih prava.

​- To je ogroman novac. Moj gazda je prošle sezone potrošio 40 milijuna funti. Sada ćemo dobiti ogroman novac, računam u funtama, dvjesto milijuna funti. Čak i ako prvu godinu ispadnete, imate padobransku isplatu od 120 milijuna funti - objasnio je Jakirović financijsku snagu Premier lige.

Nevjerojatan špijunski skandal

Doigravanje je, međutim, obilježio i jedan od najvećih skandala u povijesti lige. Hull City je u finalu trebao igrati protiv Southamptona, no izbacili su ga iz natjecanja nakon što je priznao optužbe za špijuniranje. Njihov skaut snimao je trening Middlesbrougha skrivajući se iza stabla.

​- Sve je krenulo 2019. od Bielse. On je prvi gledao treninge suparnika i onda je engleski savez donio pravilnik da 72 sata prije utakmice ne smiješ gledati protivnički trening. Oni su gospodina koji je snimao vidjeli iza stabla, pustili su ga desetak minuta, slikali ga i imali dosta dokaza - ispričao je Jakirović.

Ključan dokaz bio je trag plaćanja karticom u obližnjem golf klubu, gdje se skaut pokušao sakriti. Jakirović je za engleske medije dao izjavu koja je postala hit.

​- Ja sam izjavio službeno da ako su oni gledali njih, vjerujem da su gledali svaki klub u Championshipu. Onda sam rekao da ako su nas gledali, moja ekipa nikad na treninzima nije tako dobra kao na utakmici, pa su nas vjerojatno podcijenili - rekao je uz smijeh.

Foto: David Klein

Od totalnog anonimca do heroja

Jakirovićev put do engleskog nogometa bio je neuobičajen. Nakon epizoda u Gorici, Rijeci i Dinamu, mnogi su njegov odlazak u turski Kayserispor vidjeli kao korak unatrag, no upravo se taj potez pokazao ključnim.

​- Da nisam otišao u Tursku, ne znam gdje bih danas bio. Sumnjam da bih bio u Engleskoj. Tamo me je gazda primijetio u utakmici protiv Fenerbahčea. U Tursku sam došao u situaciju totalnog embarga, s 13 igrača na prvom treningu, gdje moji suradnici žele da se odmah vratimo za Hrvatsku.

Dolazak u Englesku bio je popraćen velikom skepsom.

​- Dočekali su me s velikom skepsom, 'tko je ovaj'. U predviđanjima su mi rekli da ću biti 23. od 24 kluba i da ću dobiti otkaz za dva mjeseca.

'HNL je u padu, ovo je najgora situacija za Dinamo'

Osvrnuo se i na stanje u hrvatskom nogometu, čestitavši Dinamu na osvojenoj dvostrukoj kruni, ali uz opasku na kvalitetu lige.

​- Kad uspoređujem sezonu kad sam počeo u Rijeci pa prešao u Dinamo, kad je tu bio i Hajduk, Varaždin, Slaven Belupo i Osijek s puno boljim kadrom... Sad kad gledam ovu sezonu, ovo je najgora situacija koja može biti za Dinamo u smislu podražaja i onoga što ih čeka na ljeto za Europu. Naravno, Dinamu treba čestitati na sezoni, dominirali su nakon rezova prošlog ljeta. Dinamo je poseban, miran si samo do iduće utakmice, svi žele pobjede uz dobru igru, što nije jednostavno ponavljati.

Za kraj, dao je i kratku prognozu za nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u skupini s Engleskom, Ganom i Panamom, izrazivši optimizam.

​- Očekivanja su da se prođe grupa. Što god da se dogodi u prvoj utakmici s Englezima, svakako moraš pobijediti Ganu i Panamu. Vjerujem da će Hrvatska proći i da će se u nokaut fazi dosta pitati.

Foto: Matthew Childs

*uz korištenje AI-ja