Jakirović: Samo mi je Betis u glavi, a krila moraju biti još učinkovitija. Makar gubili lopte

Senzacionalna pobjeda na gostovanju protiv Betisa pa i slavlje protiv Varaždina u HNL-u za zadržavanje nada u naslov prvaka. Vrlo dobar je tjedan iza igrača Dinama koji su opet vratili navijačima osmijeh na lice, a u četvrtak navečer imat će priliku baciti ih u delirij.

Modre od 18.45 čeka uzvratni susret šesnaestine finala Konferencijske lige protiv Real Betisa. Hrvatski prvak brani prednost od 1-0 iz prvog susreta, jedini gol zabio je iz penala kapetan Bruno Petković.

Maksimir je gotovo pa rasprodan, više od 20 tisuća navijača bodrit će 'modre' na putu do rušenja još jednog kluba iz Lige petice, a atmosfera u momčadi dugo nije bila ovako dobra. Susret protiv Betisa najavili su Sergej Jakirović i Mauro Perković.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ne očekujem lakšu utakmicu bez obzira na našu prednost od 1:0. Očekujem da će se Betis mobilizirati i da će nas pokušati od prve minute napasti i pritisnuti. No i mi imamo svoj plan igre, vidjeli smo tamo da možemo većinu utakmice držati posjed, da možemo biti puno mirniji na lopti u završnici. Morat ćemo biti još okomitiji i brži, a u fazi obrane plitki i kompaktni, pogotovo na bokovima da igramo odgovornu igru dva na dva, to je Betisov forte i oni to cijelo vrijeme pokušavaju, naravno i preko lutalice Fekira, kojeg ćemo morati staviti pod kontrolu, on daje impuls cijeloj toj momčadi. Vraća im se Bakambu, gledali smo ga protiv Alavesa, dobar igrač, morat ćemo obratiti pažnju na njega u smislu brzine i napada na prostor - rekao je Sergej Jakirović u najavi utakmice.

Kakvo je zdravstveno stanje?

- Dobro je zdravstveno stanje, čekam da se svi sutra probudimo pa da vidimo do kraja. Ima nas 18 za utakmicu, fali nam puno igrača, baš kao i Betisu. Imamo i nekoliko izraubanih, ali svi su svjesni važnosti ove utakmice i žele participirati - rekao je Sergej Jakirović.

Hoćete li se poslužiti istim receptom kao u prvoj utakmici?

- Nema drugog recepta kada igrate protiv ekipe koja je dobra na lopti i još bolja kad ju osvoji, moramo biti gusti i čvrsti, volio bih da je to još čvršće u nekim momentima. Pokazali smo da im možemo parirati. Smatram da se može igrati s njima, oni će morati više riskirati i na nama je da iskoristimo prostore koje će ponuditi.

Foto: MARCELO DEL POZO

Kako ste zadovoljni treninzima i formom Kaneka i Špikića?

- Cijela momčad trenira dobro, sad smo u takvom ritmu da je to više regeneracija. Zadovoljan sam, ali bih volio da su naša krila konkretnija i da imaju bolji učinak. Kad ih dovedemo u jedan na jedan, imaju maksimalnu slobodu. Imaju pravo izgubiti loptu sto puta, ali da pokušavaju proći. To je današnji nogomet. Ujutro ćemo se odlučiti na prvih 11. Ogiwara je out za ovu utakmicu. Radimo sve da ga osposobimo za nedjelju.

Zahtjevna utakmica vas čeka, hoćete li biti spremni za Rijeku?

- 68 sati imamo. Ja se nadam da ćemo biti. Ne preskačemo utakmicu, svaka je važna i želimo je pobijediti. Zadnju protiv Varaždina sam četvoricu promijenio, dogodio se pad energije u završnici. Da nije bilo tog penala, ne bi bilo ništa.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Poslije prve utakmice pogled na statistiku otkrio je da je Dinamo bio bolji u zračnim duelima i izgubljenim loptama. Hoće li to i sutra biti važno?

- Hoće, ali smatram da moramo bolje reagirati u fazi obrane u prekidima. Pogotovo nakon prve odbijene lopte, imali smo s tim problema. Volio bih da budemo bolji u pasevima u posjedu, da imamo još više dodavanja. Vidjeli smo u analizi da se to može, mogli smo još više loptu držati u svojim nogama.

Vrte li vam se po glavi da vam se život komplicira u HNL-u ili Dinamo svaku ide na pobjedu ili ima situacija kada se pitate hoće li biti teže?

- Svaku želimo pobijediti i sutra proći. Razmišljam kao trener o budućim utakmicama, ali meni je sad samo Betis u glavi, okrećem se idućoj utakmici odmah iza Betisa. Otkako sam došao ovdje, a pola godine sam tu, ne možeš uživati u pobjedi, ni u pobjedi ni u porazu nema ništa, okrećeš se idućoj utakmici da izvučeš što više - završio je Jakirović.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mauro Perković je rekao...

- Dobar je osjećaj igrati s takvim ekipama, još si nabrijaniji jer je ova utakmica svima bitna. Pun je stadion, svi moramo biti spremni i bit ćemo.

Jeste spremni igrati stopera ili lijevog beka?

- Što god trener kaže.