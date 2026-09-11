Jakirović se nakon nagrade našalio: U Dinamu sam je dobio i idući mjesec su me otpustili...

Sergej Jakirović (49) proglašen je najboljim menadžerom Premier lige za kolovoz. Hrvatski trener osvojio je priznanje u konkurenciji Mikela Artete, Xabija Alonsa i Enza Maresce, a o pobjedniku su odlučivali glasovi navijača i stručnog panela engleskog prvenstva.

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Priznanje je stiglo nakon vrlo dobrog početka Hulla u povratničkoj sezoni među engleskom elitom. 'Tigrovi' su nakon tri kola neporaženi i imaju sedam bodova, što im je dovoljno za treće mjesto na ljestvici. Uz to, Hull još nije primio pogodak i jedina je momčad Premier lige koja nakon tri utakmice ima praznu rubriku primljenih golova.

Momčad hrvatskog stručnjaka u kolovozu je odigrala dvije prvenstvene utakmice i obje završila pobjedom. Na otvaranju sezone Hull je pred svojim navijačima svladao Manchester United 2-0, dok je u drugom kolu na gostovanju kod Coventryja slavio 1-0. Pobjednički pogodak u toj utakmici zabio je Liam Millar u 82. minuti. Seriju bez poraza i primljenog gola Hull je nastavio početkom rujna protiv Aston Ville. Susret je završio bez pogodaka, pa je Jakirovićeva momčad zadržala stopostotnu obrambenu učinkovitost nakon tri kola.

Foto: Ian Hodgson

- Jako sam sretan i ponosan. Velika je stvar naći se u društvu svih tih velikih trenerskih imena. Ovo priznanje je poput sna - neka me netko probudi! Sretan sam zbog svih ljudi u klubu, a posebno zbog naših igrača jer bez njih ovo ne bi bilo moguće. Ovo je i njihova nagrada jer su na terenu pokazali sve što smo dogovorili, izjavio je za BBC.

🏆 PREMIER LEAGUE PRIZE



⚽️ @HullCity head coach Sergej Jakirovic has been named @premierleague Manager of the Month for August after their unbeaten start to the season.



🎥 The Tigers boss has given his reaction to the award (🔈sound ON)#hcafc | @RadioHumberside pic.twitter.com/xG9f46ISyy — BBC Humberside Sport (@HumbersideSport) September 11, 2026

Upravo su organizacija igre, disciplina i obrambena stabilnost bili među stvarima koje je Premier liga istaknula prilikom objave kandidata za nagradu. Jakirović je na kraju dobio najveći broj glasova i prvi put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg menadžera mjeseca u engleskom prvenstvu. Nakon proglašenja osvrnuo se i na svojevrsno "prokletstvo" nagrade, prema kojem pobjednike često nakon priznanja čeka poraz u sljedećoj utakmici. Hrvatski trener pritom je povukao paralelu s iskustvom iz Dinama.

- Prije dvije godine dobio sam ovu nagradu za kolovoz u Hrvatskoj, a onda su me u rujnu smijenili! Tako da sam to prokletstvo već razbio, našalio se Jakirović.

Na kraju je poručio da se ne želi opterećivati praznovjerjem.

- Samo se radujem idućoj utakmici i ne zamaram se praznovjerjem, dodao je.

Jakirović je pritom mislio na kolovoz 2024., kada je kao trener Dinama proglašen najboljim trenerom mjeseca u HNL-u. Nekoliko tjedana kasnije, 18. rujna, zagrebački klub uručio mu je otkaz nakon teškog poraza od Bayerna 9-2 u Ligi prvaka.