SJAJNO VODI HULL
Jakirovića nominirali za trenera sezone u engleskoj drugoj ligi!
Sergej Jakirović nominiran je za najboljeg trenera godine u Championshipu, pohvalio se Hull City putem službenih kanala.
Jakirov Hull je trenutačno peta momčad engleske druge lige sa 68 bodova i borit će se za doigravanje za Premier ligu. U playoff za Premiership idu momčadi od trećeg do šestog mjesta, a sedmi Wrexham je od Hulla na četiri boda, dok je između njih Southampton sa 66 bodova, ali i utakmicom manje od navedena dva kluba.
Jakirović je u Englesku stigao u ljeto 2025. i već u prvoj sezoni bori se za ulazak u najjaču svjetsku ligu u nogometu.
