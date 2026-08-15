Jakirovićev Hull City remizirao pred otvaranje Premier lige

Hull City pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića uskoro otvara sezonu engleske Premier lige. u posljednjem ispitu prije početka klupske sezone, 'Tigrovi' su remizirali protiv francuskog prvoligaša Nice.

U zadnjoj pripremnoj utakmici pred domaćom publikom Jakirović je dao priliku nekoliko novih igrača. Svoj debi upisao je Elliot Stroud, dok su vratar Konstantinos Tzolakis i veznjak Hjerto-Dahl prvi put zaigrali od prve minute pred domaćim navijačima. S klupe je ušao i Lucas Gourna-Douath, čiji je dolazak iz RB Salzburga potvrđen jutros. Uz Gourna-Douatha, za 'tigrove' je potpisao i Joe Gelhardt, 24-godišnji ofenzivni vezni nogometaš Leedsa koji je bio na posudbi u Hullu.

Foto: John Clifton

Jakirovićeva momčad dobro je ušla u susret, ali Mo Belloumi u 16. minuti propustio je zicer. Priliku je imao i Oli McBurnie koji je uputio šut glavom, ali golman Nice sigurno je to obranio.

U nastavku je prvo zaprijetio Hjerto-Dahl glavom, nakon čega se Jakirović nakon sat vremena igre odlučio za promjene. Mendy je također skoro zabio, ali još jednom je obranio golman francuskog prvoligaša.

Sljedećeg vikenda u subotu 22. kolovoza, Hull City na otvaraju Premier lige igra protiv engleskog velikana Manchester Uniteda (13.30 sati) pred svojom publikom na MKM stadionu. 'Tigrovi' su izborili plasman u Premier ligu nakon što su u play-offu Championshipa pobijedili Middlesbrough golom u 95. minuti.