Jakirovićev Hull remizirao s Nicom, a pred start Premier lige stigla su nova pojačanja! Na otvaranju ih čeka moćni Manchester United
Jakirovićev Hull City remizirao pred otvaranje Premier lige
Hull City pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića uskoro otvara sezonu engleske Premier lige. u posljednjem ispitu prije početka klupske sezone, 'Tigrovi' su remizirali protiv francuskog prvoligaša Nice.
U zadnjoj pripremnoj utakmici pred domaćom publikom Jakirović je dao priliku nekoliko novih igrača. Svoj debi upisao je Elliot Stroud, dok su vratar Konstantinos Tzolakis i veznjak Hjerto-Dahl prvi put zaigrali od prve minute pred domaćim navijačima. S klupe je ušao i Lucas Gourna-Douath, čiji je dolazak iz RB Salzburga potvrđen jutros. Uz Gourna-Douatha, za 'tigrove' je potpisao i Joe Gelhardt, 24-godišnji ofenzivni vezni nogometaš Leedsa koji je bio na posudbi u Hullu.
Jakirovićeva momčad dobro je ušla u susret, ali Mo Belloumi u 16. minuti propustio je zicer. Priliku je imao i Oli McBurnie koji je uputio šut glavom, ali golman Nice sigurno je to obranio.
U nastavku je prvo zaprijetio Hjerto-Dahl glavom, nakon čega se Jakirović nakon sat vremena igre odlučio za promjene. Mendy je također skoro zabio, ali još jednom je obranio golman francuskog prvoligaša.
Sljedećeg vikenda u subotu 22. kolovoza, Hull City na otvaraju Premier lige igra protiv engleskog velikana Manchester Uniteda (13.30 sati) pred svojom publikom na MKM stadionu. 'Tigrovi' su izborili plasman u Premier ligu nakon što su u play-offu Championshipa pobijedili Middlesbrough golom u 95. minuti.
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