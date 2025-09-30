Obavijesti

Sport

Komentari 0
POVRATAK IZ PONORA

Jakirović osvojio bod nakon što je Hull užasno započeo susret

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jakirović osvojio bod nakon što je Hull užasno započeo susret
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Nakon osam kola Hull City Sergeja Jakirovića se nalazi na 16. mjestu s devet bodova, tri više od zone ispadanja.

Nogometaši Hull Cityja, koje vodi Sergej Jakirović, remizirali su 2-2 protiv Prestona u susretu osmog kola Championshipa, drugog razreda engleskog nogometa. Preston je već nakon 11 minuta vodio 2-0 golovima Thierryja Smalla (3) i Michaela Smitha (11), no domaćin je u drugom dijelu uspio izjednačiti.

Oba gola zabio je Oliver McBurnie (48, 74), a kod oba gola asistirao je Ryan Giles.

NOVI IZAZOV Ronaldinhov sin iznenadio je odabirom novog kluba! Odlazi na Otok kod Sergeja Jakirovića
Ronaldinhov sin iznenadio je odabirom novog kluba! Odlazi na Otok kod Sergeja Jakirovića

Nakon osam kola Hull City se nalazi na 16. mjestu s devet bodova, tri više od zone ispadanja. Preston je šesti sa 13 bodova, a vodi Middlesbrough sa 18 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Skandal u krevetu: Ostavila je zvijezdu Real Madrida, uselila k prijateljici i iskoristila priliku...
FOTO: KAO U SAPUNICI

Skandal u krevetu: Ostavila je zvijezdu Real Madrida, uselila k prijateljici i iskoristila priliku...

Brazilski mediji šuškaju o ljubavnom skandalu Brune Rotte, Rodrygove partnerice, s dečkom najbolje prijateljice dok je živjela kod nje
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025