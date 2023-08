Jakirovićeva kontra Miškoviću: Prvo sam ga obavijestio, a onda prihvatio Dinamovu ponudu!

Sergej Jakirović je u ponedjeljak podignuo buru u hrvatskom nogometu i uzburkao strasti na relaciji Dinamo-Rijeka. Još ujutro bio je trener Rijeke, najavljivao je susret s Lilleom, a samo nekoliko sati kasnije 'modri' su ga predstavili kao novog trenera.

Predsjednik Rijeke Damir Mišković bio je u šoku. Ili je to samo bila predstava za javnost. Tvrdio je kako je za Jakirovićev odlazak doznao na Facebooku i kako je Dinamo bez njegova znanja dogovorio Jakirovića koji ga je strašno razočarao. No, čini se da se cijeli posao odvio u bitno drugačijim okolnostima. Kako smo doznali, predsjednica uprave Dinama Vlatka Peras dala je prijedlog Miškoviću, kojeg je on odbio, a sada je i Jakir iznio svoju stranu priče.

Foto: GNK Dinamo

Bivši trener se od Rijeke oprostio objavom na Instagramu, a u njoj je naglasio kako je prvo obavijestio Miškovića o svojoj odluci pa potom nazvao čelnike Dinama i prihvatio ponudu.

- Kao što svi znate, jučer sam prihvatio ponudu GNK Dinamo za preuzimanjem trenerske pozicije. Već sam naglasio kako je takav razvoj događaja bio brz i pomalo neočekivan. Ovim putem se želim oglasiti o nekim sebi bitnim stvarima. Moji motivi su uvijek bili primarno sportske prirode. U tome leži veliki dio razloga zašto sam prihvatio poziv Dinama. Rastanci su uvijek teški i donose emocije. Unatoč tomu, važno mi je naglasiti da niti u jednom trenutku nisam bio neprofesionalan prema HNK Rijeka. Svoju odluku sam obznanio predsjedniku Miškoviću i tek onda dao potvrdan odgovor Upravi Dinama - napisao je Jakirović.

Foto: HNK Rijeka/Vigo Mavrović

Na klupi Rijeke proveo je devet mjeseci, ali je u kratkom roku revitalizirao klub.

- Prije svega se želim zahvaliti HNK Rijeka na ukazanoj prilici da vodim klub s Rujevice i da zajedno sa mojim stručnim stožerom i igračima Rijeku vratimo na put pobjeda. Smatram da smo u tome uspjeli i izuzetno sam na to ponosan. Također, želim se zahvaliti svim navijačima Rijeke koji su od prvog dana bili fantastična podrška svima nama u klubu. Život piše svoje priče. Donosi nam prilike i izazove, uspone i padove. Tako je i u mom životu od prvog dana kada sam zaigrao nogomet pa do danas kada sam trener. Kao sportaš, nikada nisam bježao od izazova i želje za napretkom. Nikada to nisam ni skrivao. Ista me je želja odvela iz Mostara u Rijeku.

Životni san bio mu je sjesti na Dinamovu klupu. Već je jednom bio jako blizu, no tada je vodio Zrinjski. Ovaj put se pojavila nova prilika koju nije htio propustiti.

Njegov odlazak nije najbolje sjeo navijačima Rijeke koji ga sigurno neće dočekati cvijećem i skandiranjem prilikom prvog povratka na Rujevicu, ali tvrdi da boravak u Rijeci nikada neće zaboraviti.

- Rijeka i Riječani će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. lako sam svjestan da će nekim navijačima ostati gorak okus, nadam se da će s obzirom na gore navedeno pronaći načina da razumiju moju odluku. Danas kreće nova stranica u mom životu. Svaki dan ćemo predano raditi na ciljevima u Dinamu siguran sam da ćemo u tome uspjeti! Za sve ostalo, pričat ćemo na terenu.