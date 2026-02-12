Obavijesti

Jako lijepa svota: Evo koliko je Dinamo zaradio od Lige prvaka

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je po zaradi od Lige prvaka, za sezonu 2024/25., na 29. mjestu, a zaradio je blizu 40 milijuna eura. Najviše je zaradio PSG i to nevjerojatnih 144 milijuna eura

Dinamo je prošle sezone u Ligi prvaka s 11 bodova praktički nevjerojatno ispao iz Lige prvaka. Čak tri momčadi imale su isti broj bodova, ali su ipak "modri" ostali ispod crte. Igrao je Dinamo tada s Bayernom, Monacom, RB Salzburgom, Slovanom iz Bratislave, Borussijom Dortmund, Celticom, Arsenalom i Milanom. Tukli su plavi Salzburg i Slovan, pa u zadnjem kolu i veliki Milan, ali nije bilo dovoljno. Ipak, blagajna se lijepo napunila.

Uefa je na svom 50. kongresu u Bruxellesu objavila financijski izvještaj za sezonu 2024/25. pa je tako javno prikazano koliko je Dinamo zaradio od Uefe. Po zaradi u Ligi prvaka je na 29. mjestu, a zaradio je ukupno 39,71 milijuna eura, od čega je 18,62 zaradio u kvalifikacijama. Najviše je zaradio prvak, PSG, čak 144,415 milijuna eura, a slijede Inter (136,625), Arsenal (116,998), Barcelona (116,562), Bayern (105,865), Borussia Dortmund (102,162), Real Madrid (101,829), i tako dalje.

U Europskoj ligi najviše je zaradio osvajač Tottenham (41,357) i to je jedini klub iz EL koji je zaradio više od Dinama. U Konferencijskoj ligi najviše je zaradio Chelsea i to 21,822 milijuna eura. 

OSTALO

