Jakobušić najavio promjene i okrznuo Antolića: Znate onu, nemoj se hrvati sa svinjama...

Moram naglasiti da se izraz 'sloboda navijačima' ne odnosi na one navijače koji na bilo koji način izazivaju nerede, koji na bilo koji način sudjeluju u nečasnim radnjama i za to postoje institucije. To se odnosi na one nepravedno privedene i nadam se da će se to na kraju utvrditi. Mi smo klub navijača, ne samo da imamo obavezu, nego čvrsto stojimo iza njih. Zato smo se odazvali na ovaj sastanak, a usuglašene zaključke ćete dobiti kasnije, rekao je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić nakon sastanka s HNS-om, Dinamom i predstavnicima policije.

Hajduk je osvojio Hrvatski kup pobjedom protiv Rijeke (3-1), a to znači da će Superkup igrati protiv Dinama. A s ciljem da se scene kakve su bile prije, za vrijeme i nakon posljednjeg derbija ne ponove, održao se sastanak u prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza.

- Moram izraziti žaljenje za sve koji su nastradali, ne naglašava se često 20 policajaca i propucane osobe, možemo zapaliti svijeću što nitko nije poginuo. Možemo dalje raditi jer da se to dogodilo, ne znam bi li sve imalo smisla. Zato će u izradi protokola biti uključeni i navijači. Prvi test bit će 9. srpnja na Superkupu Dinamo - Hajduk na Maksimiru. Svi su pokazali volju i želju da se promijeni, a o svemu dalje će HNS - rekao je Jakobušić pa nastavio:

- Svi su svjesni problema, možda imamo različito gledište kako je do čega došlo, ali svjesni smo kao društvo i najveća je odgovornost na HNS-u. Pravilnici postoje, treba ih malo uskladiti i dat ćemo potporu kao klub, znate da ne sudjelujemo u HNS-u, ali opet se zovemo Hajduk i sudjelovat ćemo u tome. Možda je čudno što jedini ovdje govorim, nemojte smetnuti s uma da sam jedini prošao navijački diskurs i meni je ta problematika posebno poznata. Ali ne odnosi se samo ovo na Torcidu, nego na sve navijačke skupine.

Često se u posljednje vrijeme spominje diskriminatorni odnos prema navijačkim skupinama, a u planu je da se sve riješi u razgovoru i saslušanju navijačke strane.

- Nije tu Hajduk izuzetak, imali smo i mi problema i propusta, nismo cvijeće. Ali uskladili smo neke stvari poput najosnovnijih - higijenski, hrana, priče, ali uspjeli smo to iskomunicirati i radimo. Svi imamo dio odgovornosti, ali radi se o tome da kao najstarija i navijačka skupina Torcida ide u najvećem broju na gostovanja. I onda ponašanje redarske službe ili tijekom samog puta nailazi na nerazumijevanja. Navijačke skupine dat će svoje mišljenje kako vide to diskriminatorno postupanje.

Član uprave Dinama Krešimir Antolić rekao je nakon derbija da je utakmica organizirana po europskim standardima te da su se neke stvari trebale poštivati, ali da Hajduk to vjerojatno ne zna jer dugo nije igrao u Europi.

- Vi bi htjeli da komentiram izjavu gospodina Antolića? Ja bi se tu samo htio poslužiti poslovicom, nikad se nemoj hrvati sa svinjom, jer ćeš završiti u blatu, a svinja će u tome uživati. Komuniciram samo s predsjednicom Dinama i taj je razgovor dobar, kao što sam i sad komunicirao - objasnio je čelni čovjek Hajduka pa zaključio:

- Superkup je 9. srpnja u Zagrebu i to će biti ogledni primjerak. Vidjeli ste jučer vrlo korektno postupanje policije, nemojte izolirane slučajeve. Netko tko bengalkom gađa bilo koga, to je za osudu. Ali to je jedan, dva, tri, četiri njih. Nitko nije ostao van stadiona, bila je osigurana hrana i piće čak i na punktu Dugopolje, a prvi test za novi protokol je 9. srpnja.

