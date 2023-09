Jakobušić: Nije ovo kriza, pa najstabilniji smo u državi! A dio krivnje je i na struci i na meni

Nije ovo kriza, mi smo najstabilniji klub u Hrvatskoj. Kad izgubiš, može biti dio krivnje na igračima, s onakvim pristupom u Velikoj Gorici sigurno je dio i na struci, ali kad dvije utakmice izgubiš u 90. minuti, nešto je i na meni, na klubu.

Rekao je to predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić na godišnjoj dodjeli nagrada povodom Dana splitskog sporta održanoj u koncertnoj dvorani Hrvatskog doma pa nastavio:

- Nismo pali u euforiju kad smo pet utakmica dobili, ni sad ne padamo u depresiju. Znamo što nam je cilj, i dalje smo prvi i bit ćemo dobri.

Bivši član nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković pozvao je klub da se uozbilji, uz konstataciju da Hajduk ove sezone ne bude prvak, teško će i u idućih šest-sedam godina.

- Znao on da smo mi ozbiljni, to je više poruka igračima. Ali i oni su svjesni važnosti i snage Hajduka. Treba se oznojiti, pokazati hajdučki pristup, onda će doći rezultat. Ovo je neka kriza, ali u pravom vremenu jer nije ni četvrtina prvenstva. I još nešto: mi smo postali lovina i ako ni suparnici ni javnost nisu navikli vidjeti nas na tom mjestu, možda nismo ni mi.

'Nema kod nas podjela. Noga u guzicu je korak naprijed'

Zvonimir Šarlija je rekao da je domaćim igračima više stalo.

- Kad završi utakmica u kojoj zabiješ gol i izgubiš, svi su nikakvi i može biti izvučeno iz konteksta. On je u Grčkoj i Rusiji bio stranac, boljeli su ga porazi, ali možda ne kao domaće igrače, ali nema kod nas podjela. Znamo se nositi s tim, Hajduk je uvijek u nekoj krizi i znamo se nositi. Jest ovo neka mala kriza, ali i noga u guzicu je korak naprijed - zaključio je.

Htjeli smo ga pitati zašto je momčad nakon pet pobjeda pala u pauzi i izgubila dvije utakmice zaredom, kao i kakav je status Luke Vuškovića i je li potpisao za Tottenham, ali nas je prekinuo i otišao.

Inače, splitski savez športova dodijelio je trofej Splitskog saveza športova "Fabjan Kaliterna", nagradu "Mihovil Radja" za fair play i čestitost u sportu, kao i posebna priznanja. U Hrvatskom domu u Splitu održana je tradicionalna svečanost povodom Dana splitskog sporta. U organizaciji Splitskog saveza sportova najbolji sportaši i klubovi dobili su nagrade za uspješne rezultate u protekloj godini.

Wenger o Primorcu: Bili smo dva luda mlada tipa

Posebno priznanje povodom 70. obljetnice osnutka kluba dobio je hrvački klub Split, nagradu Milivoj Rađa za fair play i čestitost u sportu dobio je Nenad Šarić iz Šahovskog kluba Mornar, posebno priznanje Splitskog saveza sportova za sjajan rezultat juniorske momčadi koja je igrala finale Lige prvaka mladih preuzeo je predsjednik Lukša Jakobušić:

- Hvala na ovom priznanju. Uvijek je lijepo kada te doma priznaju. Dobili smo nedavno priznanje i od Hrvatskog olimpijskog odbora. Hajduk će i dalje biti potpora svim splitskim sportašima - rekao je Jakobušić.

Trofej Fabjan Kaliterna, ujedno i najveće priznanje splitskog sporta, dobio je voditelj Hajdukove Akademije Boro Primorac. Tim povodom videovezom javio se Primorčev dugogodišnji suradnik, legendarni trener Arsene Wenger.

- Upoznali smo se u Francuskoj, bilo smo u to vrijeme dva luda mlada tipa, strastvena za nogomet. Znam za hrvatsku strast prema nogometu, ali pričali smo mi i o košarci i o rukometu ali o nogometu najviše. Radili smo dvije godine u Japanu i 22 godine u Arsenalu. Njegova najveća kvaliteta je inteligencija i diskrecija, ali njegova najveća kvaliteta je što voli igrače. Rekao bih da svaki igrač koji je bio kod nas ima lijepe uspomene na njega. Boro zna posložiti prioritete i dati jasnu sliku svake situacije. Dobro smo se razumjeli i poštovali međusobno, zato sam sretan što je dobio nagradu jer je on posvetio cijeli svoj život nogometu i unaprjeđenju igre. Ostat ćemo prijatelji do kraja života i nadam se da će to biti jako dugo, a čestitam i klubu na senzacionalnim rezultatima u mlađim kategorijama - kazao je Wenger.

Šurjak: Primorac me molio da mu novac od transfera sjedne na moj račun jer nije imao svoj

O tome kako je Boro stigao na Poljud svjedočio je Ivica Šurjak.

- Predsjednik Tito Kirigin me poslao u Mostar da nagovorim Boru da nam se priključi. Kazao mi je da je jedna dimenzija kad dođe kapetan i priča s obitelji i s njim, a druga kad to napravi netko iz uprave. On zna da ga Hajduk želi, da je trener za njega, ali mora znati da igrači stoje iza toga da postane dio naše obitelji. Rekli su mi da idem po noći, da stavim kapu... Lijepo su me primili i rekao sam mu da znam da ga zovu Zvezda i Partizan, da je emotivno vezan za Mostar, ali da ne postoji ništa ljepše nego igrati u Hajduku i živjeti u Splitu. I on je u jednom trenutku prelomio i kazao da hoće u Hajduk. Mi nismo gomilali puno igrača sa strane, Mešković, Oblak i Holcer su bili tu, ali njega smo željeli. Uprava se s nama dogovarala tko može doći, tko ne.

- Drago mi je da je tu, da radi dobar posao, kao čovjek je bio skroman, nije mu bilo ni do medija... Krasan i kao čovjek i kao igrač. Finale Lige prvaka mladih je fantastična stvar i svi bi morali povesti računa o tim igračima koji su pokazali klasu, a ne da nestaju... Znam da bi željeli biti prvaci ove godine, i bit ćemo prvaci, ali volio bih da su ta djeca blizu prve momčadi. Sjećam se jedne zgode, kad je išao u inozemstvo, zvao me može li mu novac od transfera leći na moj račun jer on nije imao svoj. Bio je veliki novac u pitanju, ali to je bio dokaz koliko je Boro bio skroman i imao povjerenja u druge ljude....

Boro zaplakao: Hvala supruzi koja mi je rekla da joj je dosta Londona

Nakon primljene nagrade obratio se i Boro Primorac koji nije mogao zaustaviti suze.

- Hvala Splitu, hvala Hajduku, ovo je velika stvar. Imao sam čast poznavati Luku Kaliternu i dobiti njegovu nagradu je nešto fantastično. Što se tiče uspjeha, nije to samo moj uspjeh, hvala suradnicima, igračima, trenerima, predsjedniku... Hvala supruzi koja me trpi i koja mi je rekla da joj je dosta Londona i da idemo natrag u Split.

Nagradu Luka Kaliterna dobio je i legendarni vaterpolist Milivoj Bebić:

- Hvala onima koji su me predložili, komisiji koja je nas dvoji prepoznala. Moram reći da mi je zadovoljstvo jer, iako sam osvojio dosta trofeja i nagrada, ovi iz Splita imaju posebnu težinu jer se ne osvajaju baš lako. Ovo mi je posebno draga nagrada, hvala svima koji su bili vezani uz moju karijeru, kao i obitelji. Svaka nagrada obvezuje, nas starije obvezuje da prenosimo znanje mlađima.