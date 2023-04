Jakobušić: Pokazali smo da nam je mjesto u Europi. Malo su nas zaboravili na neko vrijeme...

Hajduk je izgubio od AZ Alkmaara 5-0 u prvom finalu nekog hrvatskog kluba u Uefinu natjecanju. Bila je to utakmica za zaborav, ali ne i sezona u kojoj su "bili tići" napravili nevjerojatne stvari.

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić utakmicu je pratio u društvu prvog čovjeka Uefe Aleksandra Čeferina.

- Danas i sutra puno ćemo čuti riječ ponos, što je rekao i šef (Primorac, op.a.). Možemo sutra budemo i zadovoljni. Možda je ovo kraj, ali nama se čini da je početak. Pokazali smo da nam je mjesto u Europi, juniori su došli na velika vrata. Uvijek nešto fali, pobijedio je bolji i čestitam AZ Alkmaaru, ali i svim igračima, stožeru, cijelom klubu. Ne samo da oni mogu biti ponosni i klub, nego i Split, Dalmacija, Hrvatska i šire. Bitno je kod mladih ljudi da druge čine ponosnim - rekao je Jakobušić i nastavio:

- Hajduk je 112 godina velik klub, i inače je velik klub, ali sad i u Europi nešto znači. Vidjeli ste kako predstavljamo klub, nadam se da ćemo uskoro biti i moćni.

Usprkos porazu, velik broj navijača ostao je zapljeskati juniorima na sjajnoj sezoni.

- To je Hajduk koji ima nevjerojatne navijače. Mi 18 godina nismo bili prvi u seniorima, 10 godina nismo bili drugi, lani smo ispali od Atletica pa smo se vratili. Sad nam je fokus na završnicu prvenstva juniora da budemo ponovno prvi i da dogodinu pokušamo doći do finala. Svaki poraz te jača. Mi smo na to, nažalost, navikli. Ali ovi imaju karakter i zato tribina skandira, zato ih toliko voli, zato su nam dragi. Zato ih volimo i ako izgube jer su pokazali ono što treba, da daju sve od sebe. A kad daš sve od sebe, onda nemaš za čim žaliti - kazao je prvi čovjek Hajduka.

A kako su nogometni uglednici vidjeli Hajduk?

- Gledali su nas dobro. To je nevjerojatno, malo su nas zaboravili na neko vrijeme. Ali impresionirani su, neki koji su igrali, kao gospodin Koeman, znaju kakav je Split i Hajduk. Impresionirani su akademijom, svime što radi šef sa svim mladićima. Ali u mlađim uzrastima imamo još boljih igrača, da tako kažem. Ljubav koja se pretočila kroz tribine i na teren ih fascinira. Ako mogu biti slobodan i zahvaliti gospodinu Čeferinu što je omogućio svima nama da dođemo ovdje i prezentiramo se - zaključio je Lukša Jakobušić.

Primorac: Plakali su, ali ponosan sam na njih

Šef Akademije Luka Kaliterna Boro Primorac ima razloga za zadovoljstvo. Zna da je AZ bio puno bolji.

- Nema uopće sumnje, odmah sam čestitao pobjedniku, bili su bolji i cijelu utakmicu imali bolje prilike od nas. Mi smo očekivali da ćemo ga dati. Imali su bolju energiju, bili prvi na lopti, a onda smo im dali penal u zadnjoj minuti prvog poluvremena. Očekivao sam da će nam to pomoći da budemo bolji. Ali ništa, dogodilo se to. Čestitam igračima na svemu što su napravili. Želim da Hajduk uvijek bude u Europi. Treba se okrenuti i biti prvi među juniorima. Kad vidim navijače koji su fantastični, treba dati svu energiju i znanje da Hajduk bude u Europi. Možda drugi put dobije finale - rekao je Primorac.

Je li razočaran?

- Jesam kad se izgubi, ali što ću. Čestitao sam im. Plakali su, ali ponosan sam na njih. Vidim da još plaču. Treba ih podići da budu bolji u subotu, kad je iduća utakmica. Mi smo mlađi, oni imaju dva igrača 2003. godište, a mi imamo par igrača 2006., razlika je i u tome. Ali nije opravdanje. Ponosan sam na svemu što smo napravili, Budimiru, stožeru i cijeloj akademiji, svi oni rade s igračima. Oni su razočarani, ja nisam, publika je to shvatila - dodao je i zaključio:

- Borili su se, dali sve od sebe. Nemojte zaboravili da je AZ dobio Barcelonu, Real, Sporting, Eintracht. Ima tradiciju, kao i mi. To je tako...

