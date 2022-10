Jakobušić: Sad mi je žao zbog Valdasa, a u Splitu su mi rekli: 'Šetaj, šetaj, nećeš još dugo'

- Dvije godine nije davao intervjue, praktički ni izjave. Na Sport fest u Poreč došao je kao gost. Uzeo bočicu vode, a onda krenuo. Sasvim otvoreno o svemu.

- Je li posao predsjednika Hajduka najteži ili najlakši? Velika je čast, ali nisam siguran da bi mnogi htjeli biti na mom mjestu. Kad sam postao predsjednik, izašao sam iz stana na šetnju. Sreo me navijač Hajduka i rekao mi: "Šetaj, šetaj, dok možeš, nećeš još dugo". Onda me sreo drugi navijač i objasnio da ako ću nakon dvije godine moći i dalje šetati Splitom, da sam uspio. Evo, do dvije godine ostalo mi je deset dana, a ja šetam gradom - počeo je Lukša.

Te dvije godine bile su turbilentne, stigao je u teškom razdoblju, mimo natječaja.

- Nisam se prijavio za natječaj, mislim da se ni ne treba javljati na natječaj, da na tržištu treba naći sposobnu osobu. Zvali su me iz Nadzornog odbora, razgovor nije bio ugodan, ali je bio iskren. Bio sam predsjednik Juga četiri godine. U prve dvije sam pogriješio sve što sam mogao pogriješiti. Ali sve! Treću smo godinu bili prvaci i sve osvojili. Kad sam stigao Hajduk je za Goricom zaostajao 17 bodova, sve smo stigli, uspjeli smo izboriti Europe i dogodi nam se Tobol - rekao je pa nastavio

- Išao sam napraviti krug po atletskoj stazi i sreo Boru Primorca. Rekao sam mu da sam sam. A on kaže: 'Najbolji ste kad ste sami'.

I tu su krenuli prvi projekti.

- Doveli smo Tramezzanija. Došao je 17. siječnjaž, a ja sam već 8. veljače znao da neće ostati, da to nije to.

Je li to i Tramezzani znao?

- Nije. On nije znao do posljednjeg dana. Mi smo ga uzeli jer je bio cilj zaustaviti pad Hajduka, nikakva Europa. Onda smo doveli Jesna Gustafssona, bio je stranac, promijenili smo strategiju, 17 igrača, nije ništa osvojio i rastanak je bio neminovan. U tom trenutku smo čekali dva kola da odlučimo i doveli smo Valdasa. I borili smo se za naslov, ali reći ću vam istinu. Mi nismo bili spremni za naslov. Je li znate da 94 posto ljudi u klubu nisu ništa osvojili. Nitko nikad. Tri igrača su imala Kup, mislim Subašić, Kalinić i Mikanović... Mi smo se već predali kad nam se otvorila prilika za naslov. Ali nismo bili spremni. Dobili smo ponudu za Mlakara, bila je sjajna, a znao sam da dolazi Nikola Kalinić. I nisam ga htio prodati da ljudi misle da nemamo novca. I Kalinić i Livaja dobiju žute i idemo u Koprivnicu. Igrao je Mlakar, da nije, možda bismo pobijedili. Ali ja bih i danas mislio da nismo dobili jer je Mlakar prodan - kaže Jakobušić.

Hajduk ga je jako iscrpio.

- Hajduk troši ljude, od kosača trave, kuharica, pa do mene. Je li znate da sam nakon 26 godina mijenjao broj mobitela? Znate što to meni znači? Izbrisao sam Watsapp, Viber... Ništa nemam. Dolazilo mi je na Watsap "Ej", "kako si", "šta ima". To su tri poruke, gubim koncentraciju od zvonjave. Imam samo sms poruke. I to kad mi dođe znam da je majka ili parking.

No vratimo se Valdasu, zašto ste ga smijenili?

- Evo, reći ću vam, pa ćete imati naslov. Sad mi je žao što sam smijenio Valdasa! Bilo bi bolje da je ostao. Pa i kad sam ga dovodio bio sam u dielmi. Ali mi je Nikoličius rekao: "Mi Litavci smo borci jer nas svi podcjenjuju".. I onda dolazimo do osvajanja Kupa i ide Superkup. To nikad neću prežaliti. Imali smo priliku u 42 dana osvojiti dva trofeja. Ja sam se tih 42 dana svako jutro budio sa Superkupom, večeri prije spavanja završavao sa Superkupom. Bio mi je doručak, ručak i večera. Sve sam podredio, imali smo pripreme u Austriji, izabrali protivnike... Dinamo je jaka momčad, financijski moćnija, ali nismo imali dobru energiju. I tu sam potonuo. Stvarno sam htio taj Superkup.

Nema vas dugo u Europi?

- Evo, sad ću vam nešto reći. Pa nama su u Portugalu krivo upisali ime. Napisali su Hajduk sa C umjesto K. Da, krivo su nam napisali ime. A to je zato jer nam nema nigdje već 20 godina. Hajduk je najveći dužnik hrvatskog nogometa, da je Hajduk u Europi i Dinamu bi bilo lakše. Nitko ne očekuje od Rijeke ili Osijeka da budu nositelji kvalitete, ali Hajduk to moral A nije nas bilo nigdje...

