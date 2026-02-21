James Milner oborio rekord u Premier ligi! Pogledajte koji

Obavijesti

Milner, koji je debitirao u Premier ligi još 2002. godine kao 16-godišnjak u dresu Leeds Uniteda, a tijekom karijere je još igrao za Newcastle United, ⁠Aston Villu, Manchester City i Liverpool

Veznjak Brighton and Hove Albiona, 40-godišnji James Milner postao je igrač s najviše odigranih utakmica u engleskoj nogometnoj Premier ligi upisavši u subotu svoj 654. nastup u 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Brentforda u dvoboju 27. kola.

Milner, koji je debitirao u Premier ligi još 2002. godine kao 16-godišnjak u dresu Leeds Uniteda, a tijekom karijere je još igrao za Newcastle United, ⁠Aston Villu, Manchester City i Liverpool, ovim nastupom se odvojio od Garetha Barryja s kojim je dosada dijelio rekord.

Inače, Milner je igrao do 90. minute kada je zamijenjen zbog ozljede, a golove za Brighton zabili su Gomez (30) i Welbeck (45+1).

Brighton je sada 12. ma ljestvici sa 34 boda, šest manje od sedmog Brentforda.

U preostale dvije utakmice igrane istodobno Aston Villa i Chelsea su kiksali na domaćem terenu igravši po 1-1 s Leeds Unitedom, odnosno Burnleyem.

Treća Villa sada ima 51 bod, dva manje uz utakmicu više od drugog Manchester Cityja, dok je Chelsea četvrti sa 45 bodova, koliko ima i peti Manchester United koji je odigrao susret manje.

