James odustao od prepucavanja sa Trumpom: Želimo promjene!

Na društvenim mrežama, kao što je Twitter, često možemo vidjeti prepucavanja osoba iz javnosti, a ovoga puta je Trump napao LeBrona zbog njegovih političkih stavova

<p>Američki košarkaš, <strong>LeBron James</strong> (35) obvezao se da neće sudjelovati u ratovima na Twitteru s predsjednikom Trumpom prije izbora, rekavši da se sigurno ne misli prepucavati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: LeBron puši cigaru i zove mamu</strong></p><p>Četverostruki NBA prvak već se i ranije upuštao u verbalne okršaje sa predsjednikom, uključujući i njegovu poznatu opasku "propalica" kada je stao u obranu <strong>Stepha Curryja</strong> i Golden State Warriorsa koji su se otvoreno izjasnili protiv posjeta Bijeloj kući.<br/> <br/> Predsjednik <strong>Donald Trump</strong> (74) mu nije ostao dužan te je u svom osvrtu na Twitteru, LeBrona nazvao "gadnim" i "mrziteljem" zbog njegovih političkih stavova te ga je optužio kako šteti ugledu NBA-a.</p><p>LeBron aktivno pokušava potaknuti što veći broj ljudi da glasuju u nadolazećim izborima, putem svoje kampanje "More Than A Vote". O svom javnom okršaju s Trumpom, govorio je u New York Timesu gdje jasno daje do znanja kako ne planira rastegnuti ovu borbu kroz neki duži period. </p><p>- Ne želim se natezati ni sa kim, a sasvim sigurno to ne namjeravam s tim tipom. Mi želimo bolje, želimo promjene u našim zajednicama. Uvijek se priča o tome, 'Želimo promjene', sada zaista imamo priliku to i učiniti - rekao je James.</p><p>"Kralj" James se osvrnuo na svoju odluku da pokuša potaknuti više ljudi na glasovanje, nego na pojedinačne kandidate u 2020. godini.</p><p>- Govorili smo o suzbijanju glasača, policijskoj brutalnosti, sustavnom rasizmu. Toliko se stvari događalo, a čini se kako je upravo suzbijanje glasača u prvome planu. Stoga je upravo to nešto o čemu želim educirati naše ljudi - izjavio je LeBron.</p><p>LeBron je gotov sa tvitanjem, a Predsjednik s druge strane, tko zna.</p><p>Iduću sezonu, NBA planira otvoriti 18. siječnja, na dan Martina Luthera Kinga. <br/> </p>