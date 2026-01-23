Jana Fett o pozitivnom doping testu, evo što su joj pronašli u krvi: 'Ja sam za pošten sport'

Hrvatska tenisačica Jana Fett (29) od 22. prosinca suspendirana je zbog pozitivnog uzorka na doping testu tijekom mečeva Billie Jean King Cupa sredinom studenoga, o tome je javnost u petak izvijestio Hrvatski teniski savez.

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) objavila je kako je A i B uzorak igračice bio pozitivan na tri zabranjene supstance: SARM Ostarin (s-22), metabolite LGD-4033 i GW50516 iz skupina ostali anabolički agensi i metabolički modulatori. Ima pravo žalbe koju još nije podnijela, no najavila ju je putem objave na Instagramu.

"Dragi prijatelji, kao što mnogi od vas već znaju, trenutačno sam uključena u postupak vezan uz antidoping slučaj te u potpunosti surađujem s nadležnim tijelima. Nikada svjesno niti namjerno nisam uzimala zabranjene supstance i uvijek sam se zalagala za čist i pošten sport. Zajedno sa svojim savjetnicima i ITIA-om radim na dokazivanju svoje nevinosti. Hvala vam na razumijevanju i podršci", napisala je Jana.

Nekad 97., a danas 188. igračica svijeta ima dvije pobjede u glavnim turnirima na Grand Slamu i devet naslova na ITF turnirima u singlu uz pet u konkurenciji parova.

Ostarin se koristi za liječenje gubitka mišića nakon mučnih ozljeda, ubrzanje oporavka i poboljšanje gustoće kostiju. Metabolit LGD-4033 poboljšava rast mišića, koriste ga bodibilderi kao jedan od najmoćnijih preparata za poboljšanje performansi, a kardarin GW51516 povećava iskorištavanje masnih kiselina kao izvora energije te su ga u istraživanjima koristili kao mogući lijek za liječenje pretilosti, šećerne bolesti i dislipidemije. No njegovo korištenje predstavlja realnu opasnost za zdravlje ljudi, piše HZJZ.