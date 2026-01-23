Obavijesti

BORIT ĆE SE ZA NEVINOST

Jana Fett o pozitivnom doping testu, evo što su joj pronašli u krvi: 'Ja sam za pošten sport'

Piše Josip Tolić,
Osijek: Finale Hrvatskog premier tenisa, Fett - Vekić | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Jana Fett suspendirana zbog dopinga! Našla se u središtu skandala nakon što su testovi otkrili prisutnost zabranjenih supstanci. Sada se bori za dokazivanje nevinosti

Hrvatska tenisačica Jana Fett (29) od 22. prosinca suspendirana je zbog pozitivnog uzorka na doping testu tijekom mečeva Billie Jean King Cupa sredinom studenoga, o tome je javnost u petak izvijestio Hrvatski teniski savez.

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) objavila je kako je A i B uzorak igračice bio pozitivan na tri zabranjene supstance: SARM Ostarin (s-22), metabolite LGD-4033 i GW50516 iz skupina ostali anabolički agensi i metabolički modulatori. Ima pravo žalbe koju još nije podnijela, no najavila ju je putem objave na Instagramu.

"Dragi prijatelji, kao što mnogi od vas već znaju, trenutačno sam uključena u postupak vezan uz antidoping slučaj te u potpunosti surađujem s nadležnim tijelima. Nikada svjesno niti namjerno nisam uzimala zabranjene supstance i uvijek sam se zalagala za čist i pošten sport. Zajedno sa svojim savjetnicima i ITIA-om radim na dokazivanju svoje nevinosti. Hvala vam na razumijevanju i podršci", napisala je Jana.

Nekad 97., a danas 188. igračica svijeta ima dvije pobjede u glavnim turnirima na Grand Slamu i devet naslova na ITF turnirima u singlu uz pet u konkurenciji parova.

Ostarin se koristi za liječenje gubitka mišića nakon mučnih ozljeda, ubrzanje oporavka i poboljšanje gustoće kostiju. Metabolit LGD-4033 poboljšava rast mišića, koriste ga bodibilderi kao jedan od najmoćnijih preparata za poboljšanje performansi, a kardarin GW51516 povećava iskorištavanje masnih kiselina kao izvora energije te su ga u istraživanjima koristili kao mogući lijek za liječenje pretilosti, šećerne bolesti i dislipidemije. No njegovo korištenje predstavlja realnu opasnost za zdravlje ljudi, piše HZJZ.

