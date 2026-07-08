Janica Kostelić ima novu ulogu u skijaškom savezu. Evo koju

Janica Kostelić (44) ponovno je preuzela aktivnu ulogu u hrvatskom skijanju. Nekadašnja višestruka olimpijska pobjednica sada je koordinatoricom za razvoj skijaških sportova i međunarodnu suradnju u Hrvatskom skijaškom savezu, stoji na službenim stranicama Saveza.

Njezin dolazak dio je šire reorganizacije Saveza koja se provodi uoči izborne skupštine. Promjene su pokrenute nakon događaja iz ožujka, kada su privedeni Vedran Pavlek i Nenad Eror. U međuvremenu je dugogodišnji glavni tajnik Damir Raos otišao u mirovinu, a njegovu je funkciju privremeno preuzela Ana Marija Komparić. Mjesto direktora alpskih reprezentacija, koje je ranije obnašao Pavlek, kao vršitelj dužnosti preuzeo je Goran Rački, dok su istodobno izmijenjeni stručni stožeri i sastavi reprezentacija.

Nakon završetka natjecateljske karijere Kostelić je ostala povezana sa sportom kroz različite funkcije. Bila je pomoćnica ministra sporta te državna tajnica za sport, a iskustvom je godinama pomagala hrvatskim skijašima i drugim sportašima.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica svih vremena od profesionalnog se skijanja oprostila vrlo rano, sa samo 24 godine, ponajprije zbog zdravstvenih problema i brojnih ozljeda. Iza sebe je ostavila impresivan niz uspjeha, četiri olimpijska zlata, dvije srebrne olimpijske medalje, pet svjetskih naslova te ukupno deset Kristalnih globusa, uključujući tri velika.

