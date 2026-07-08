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Janica Kostelić ima novu ulogu u skijaškom savezu. Evo koju

Piše 24sata,
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Janica Kostelić ima novu ulogu u skijaškom savezu. Evo koju
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Nakon završetka natjecateljske karijere Kostelić je ostala povezana sa sportom kroz različite funkcije. Bila je pomoćnica ministra sporta te državna tajnica za sport

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Janica Kostelić (44) ponovno je preuzela aktivnu ulogu u hrvatskom skijanju. Nekadašnja višestruka olimpijska pobjednica sada je koordinatoricom za razvoj skijaških sportova i međunarodnu suradnju u Hrvatskom skijaškom savezu, stoji na službenim stranicama Saveza.

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Njezin dolazak dio je šire reorganizacije Saveza koja se provodi uoči izborne skupštine. Promjene su pokrenute nakon događaja iz ožujka, kada su privedeni Vedran Pavlek i Nenad Eror. U međuvremenu je dugogodišnji glavni tajnik Damir Raos otišao u mirovinu, a njegovu je funkciju privremeno preuzela Ana Marija Komparić. Mjesto direktora alpskih reprezentacija, koje je ranije obnašao Pavlek, kao vršitelj dužnosti preuzeo je Goran Rački, dok su istodobno izmijenjeni stručni stožeri i sastavi reprezentacija.

Nakon završetka natjecateljske karijere Kostelić je ostala povezana sa sportom kroz različite funkcije. Bila je pomoćnica ministra sporta te državna tajnica za sport, a iskustvom je godinama pomagala hrvatskim skijašima i drugim sportašima.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica svih vremena od profesionalnog se skijanja oprostila vrlo rano, sa samo 24 godine, ponajprije zbog zdravstvenih problema i brojnih ozljeda. Iza sebe je ostavila impresivan niz uspjeha, četiri olimpijska zlata, dvije srebrne olimpijske medalje, pet svjetskih naslova te ukupno deset Kristalnih globusa, uključujući tri velika.
 

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