Janica usporedila sebe i Ivicu: On je kao podređeni misionar, preopterećen je nekim stvarima

Provela sam dobar dio djetinjstva s Ivicom i ostalim dečkima, to je bilo dobro za mene, ali i za njega, pričala je legendarna hrvatska skijašica Janica Kostelić (43) u emisiji (Ne)uspjeh prvaka sa Slavenom Bilićem na Arena Sportu. Slavna Hrvatica otvorila je dušu u rijetkom intervjuu i osvrnula se na veliku karijeru, a progovorila je i o odnosu sa starijim bratom Ivicom (45).

Janica i Ivica ispisali su zlatne stranice hrvatskog, a i svjetskog skijanja. Počeli su od nule, a pancerice su objesili o klin kao istinske legende. Svemu tome prethodili su brojni treninziji pod budnom palicom Ante Kostelića.

Zagreb: Premijera dokumentarca Ivice Kosteli?a "Transat" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Tata bi mi znao dati neki zadatak, recimo deset trbušnjaka. Ali, nikad mi ne bi brojao koliko bi ih napravila. Rekao mi je da je na meni hoću li ih napraviti devet ili 12. Ponekad bi ih znala napraviti devet, haha! A Ivica bi ih znao napraviti 12, on je taj tip, ja nisam. To mi je bilo jako drago kod tate. Treninzi su znali biti teški, ali jako zabavni. Kao roditelj. ne vidim kako bih pronašla tu snagu i motivaciju. Ne znam koju je on imao viziju i snagu u glavi - izjavila je Janica, pa priznala da je između Ivice i nje na treninzima bilo 'zdrave ljubomore'.

- Naravno da je! Imala sam sreće što je Ivica stariji od mene. Dobar sam dio djetinjstva provela s njime, a on je trenirao s drugim dečkima. I onda sam imala privilegiju što su me uspoređivali s njime. To je bilo dobro i za njega, jer bi shvatio da mora dati više od sebe kada bi mu se približila. Ja bih na treninzima bila predvozač, očistila bih i pregledala stazu. Taj mi je period jako puno donio, stalno sam bila s njime i pokušavala se približiti skijašima. To je bilo jako dobro razdoblje za mene.

Ipak, Janica ističe kako baš i nije nalik bratu.

- Karakterno smo jako drugačiji. On je kao neki podređeni misionar. Ima puno hobija i interesa, ali je bio ekstremno usredotočen na skijanje. Po meni i preopterećen stvarima na koje nema utjecaj. Smatram da sami sebe kočimo kada smo previše koncentrirani na nešto. Bila sam puno opuštenija od njega - zaključila je.