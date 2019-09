Japanac (86) se ne da: Ne bi smetalo da umrem na ragbiju

Japan je država s najduljim prosječnim životnim vijekom u svijetu, čak 83,7 godina (u usporedbi sa 78 godina u Hrvatskoj). Postoji čak 150 ragbijaških klubova za osobe iznad 40 godina, a među njima je i Ryuichi Nagayama (86).

Član kluba Fuwaku prošao je štošta u ovom grubom sportu, ali ne misli odustati tako lako. Zapravo, ne misli uopće odustati!

- Slomio sam rebra toliko puta, slomio sam i ključnu kost. Imao sam i drugih problema. Kad bih primijetio nepravilne otkucaje srca, uzeo bih lijek - kaže Nagayama i dodaje:

- Udaramo se i tučemo, sve nas boli, ali su zato zajednička druženja svih sudionika nakon utakmica puna zabave i uživancije.

Ryuichi je i liječnik i svjestan je rizika koji donosi igranje tako fizički zahtjevnog sporta. Ali ga to ne brine.

- Pa ja još mogu igrati, ne mogu prestati i to je to. Da, možda je to zazvučalo čudno mojoj supruzi prije nekoliko godina, a sad joj govorim: "Pa ne bi mi smetalo i da umrem igrajući ragbi!".I neka onda netko kaže kako je život u mirovni dosadan.