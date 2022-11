Japanci opet oduševili! Počistili stadion, a njihovi nisu ni igrali

Foto: Screenshot Instagram

Neka me netko uvjeri da je ovo normalno. Japanski navijači su odlučili počistiti stadion. To nije ni njihova utakmica. Pitao sam ih 'zašto to rade', a oni su mi odgovorili da 'poštuju mjesto'

Nakon ceremonije otvaranja 22. izdanja Svjetskog prvenstva u Katru, domaćin je igrao protiv Ekvadora koji ih je pobijedio 2-0, a oba gola zabio je sjajni Enner Valencia. Bilo je to prvi put u povijesti da je domaćin prvenstva izgubio utakmicu na otvaranju. Dvoboju su prisustvovali i japanski navijači koji su svojim ponašanjem ponovno oduševili i pokazali da se brojni mogu ugledati na njih. Nakon završetka utakmice, Japanci su ostali na tribinama i počistili smeće. Sve je zabilježio katarski influencer Omar Farooq koji je na svom profilu podijelio video ove gospode. - Neka me netko uvjeri da je ovo normalno. Japanski navijači su odlučili počistiti stadion. To nije ni njihova utakmica - kazao je pa dodao: - Kada sam ih pitao: 'Zašto čistite nešto što nije vezano za vas?' odgovor je bio: 'Japanci nikad ne ostavljaju smeće za sobom. Mi poštujemo mjesto'", rekao je Omar - Ovo je nešto o čemu sam čuo, ali nikad nisam mislio da je stvarno. Vau. Svaka čast -zaključio je. Katarski influencer možda nije, ali mi jesmo. Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji japanski navijači su poslije utakmice s Belgije čistili tribine i dijelili poklone belgijskim navijačima, a svoje navijače slijedili su i igrači koji su, kako bi se zahvalili Rusiji na gostoprimstvu, očistili svlačionicu. Japan je u skupini E s Kostarikom, Njemačkom i Španjolskom, a prvi susret igraju protiv Nijemaca 23. studenog s početkom u 14 sati.