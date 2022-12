Japanci opet pokazali kakva su gospoda: Očistili smeće s tribina

Hrvatska reprezentacija pobijedila je Japan u osmini finala nakon lutrije penala (3-1) te se plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Katru.

Japan je na poluvrijeme otišao s golom prednosti da bi u nastavku u 55. minuti susreta Perišić poravnao. Neizvjesno je bilo i u produžecima u kojima se rezultat nije promijenio, a navijači su strepili do samog kraja utakmice.

Hrvatska je u konačnici izbacila Japance koji su plakali po terenu, a i na tribinama. Nadali su se onome čemu se svaka reprezentacija nada, prolasku dalje. Bili su opasni u prekidima, a prethodno su senzacionalno slavili protiv jake Španjolske i Njemačke.

Unatoč porazu, japanski navijači iznova su pokazali da su velika gospoda i nakon prolivenih suza počistili smeće s tribina.

Iako je poznato da je to dio njihove kulture, i dalje je pomalo nevjerojatno, ali i vrijedno svake pohvale.

Japance od malih nogu uče da čiste svoju školu i to krpama koje su donijeli od kuće, uključujući svaki njezin dio, pa čak i zahode - to je dio njihove edukacije.

Japanski izbornik Hajime Moriyasu rekao je za The New York Times da je to kod njih sasvim normalan potez.

- Za Japance je to sasvim normalna stvar. Kada napuštate mjesto, morate ga ostaviti čišćim nego što je bio prije dolaska - rekao je.

Trener je također rekao da je njihova momčad ušla u "novu eru".

- Mislim da nisu podlegli pritisku. Igrači koji su odigrali 120 minuta i oni koji su izvodili penale bili su hrabri. Htio bih pohvaliti njihov trud. Trudili su se pod tako velikim pritiskom. Naravno da smo htjeli pobijediti i rezultat je nepovoljan, ali to ne umanjuje trud igrača... Nismo uspjeli proći u osam najboljih, ali igrači su pokazali novu generaciju japanskog nogometa - dodao je.

