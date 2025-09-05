Jarni i Vojnović blamirali se na kvizu u emisiji uživo, voditelj im dao slike: Stavi ovo kod punice

Prvo je ustanovio da mu je gost Aljoša Vojnović došao s većim brojem sijedih nego prije, pa njega i drugog gosta Roberta Jarnija pitao koja je najegzotičnija lokacija na kojoj su igrali. Vojnović je sa Slaven Belupom gostovao u Tronsdalenu u Norveškoj gdje sunce ljeti ne zalazi pa je zamračivao sobe, a Jarni je s Realom igrao na Las Palmasu na Kanarima.

Voditelj sportskog programa Nove TV Vlado Boban potom je tražio u mini kvizu uoči utakmice Farskih Otoka i Hrvatske ime europske države otkrivajući informacije jednu za drugom, ali ni Jarni ni Vojnović nikako nisu mogli odgonetnuti o komu je riječ.

- Ima najvišu minimalnu plaću na svijetu, 2600 eura.

- Češka - bubnuo je Jarni.

- Blizu, nije istina - rekao je Boban.

- Aljoša bi mogao ovo znati. Bivši premijer te države Xavier Bettel prvi je lider Europske unije koji je stupio u istospolnu zajednicu.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

- Stvarno ne znam - otpovrnuo je Vojnović.

- Sedma je najmanja država Europe - nastavio je otkrivati činjenice Boban.

- U Italiji... San Marino? - pitao je Jarni.

- Ne. Andy Schleck, Marc Girardelli, Leandro Barreiro iz Benfice najskuplji im je igrač, jedino protiv te reprezentacije iz Europe Hrvatska još nije igrala (uz Crnu Goru s kojom će u ponedjeljak, op.a.) - dodao je Boban.

- Kako nas na blam navlačiš. Andora? - pitao je Vojnović.

- Ne. Nalazi se između Belgije, Njemačke... Robi?

- Lihtenštajn - rekao je Vojnović i opet pucao u ništa.

Ne, blizu si...

- L, l...

- Luksemburg! - pogodio je napokon Vojnović.

- Nije mi drago, djeca mi gledaju ovo - nastavio je prekaljeni napadač HNL-a.

- Pripremio sam poklone, ali tko je pobijedio? Pokloni su fotografije, ovo možeš pokraj one punice staviti (Jarnijevu iz mladih dana dao Vojnoviću, op.a.). A tebi (Jarniju uručio fotografiju Vojnovića, op.a.) tzv. liftuša.

- Malo se sad stidim - rekao je Vojnović.

- Mogu ja ovo držati tu na stolu - pitao je Jarni.

- Naravno, možeš s njom na proštenje, gdje god - zaključio je Boban i promijenio temu koja je po njegove goste bila ipak pomalo neugodna.