Jarni kritizirao reprezentativce: Kad ste zadnji put ovo vidjeli?

Katastrofa!

Započeo je tako analizu poraza Hrvatske od Walesa (0-2) stručni sukomentator Nove TV, Aljoša Asanović. Pa nastavio:

- Nemamo više situaciju u svojim rukama, ovisimo o drugim rezultatima. Loš dan za naše. Prvo poluvrijeme opet nije bilo pravo, u drugom kad je izgledalo da ćemo preokrenuti, presjekao nas je taj drugi gol.

Svoje mišljenje o predstavi "vatrenih" dao je i Robert Jarni.

- Nitko se nije nudio, nitko nije ulazio u prazne prostore, stisnuli su nas gore kao Turska. Govor tijela jako loš. Imali smo jedan udarac, i to kad je Petar Musa bio sam u šesnaestercu. Dakle, nema nas u završnici - kazao je legendarni lijevi bek hrvatske reprezentacije pa dodao:

Foto: MOLLY DARLINGTON

- Imam jedno pitanje. Kad ste zadnji put vidjeli da golman ispuca ovako loptu sa svojih pet metara i da momčad zabije gol? Jako rijetko. Ovo je čista nesmotrenost. Nitko nije očekivao da će golman tako daleko ispucati. Trener kad sjedne na klupu, sve odlučuju igrači. Kako će se i gdje postaviti...

Harry Wilson pobjegao je Vidi kod gola za 1-0, a drugi je zabio glavom nakon ubačaja Jamesa.

- Ovo je slučajan gol (op.a., za 2-0). Kad je išao centaršut, on nije mogao ni vidjet gol. To je sreća. Ali ona poljubi samo hrabre.

Foto: MOLLY DARLINGTON

Izbornik Dalić napravio je tri izmjene u prvih 11 u odnosu na Tursku, međutim Musa je opet dobio priliku ispred Diona Drena Belje.

- Zlatko je iša dobrom voljom, zna on tko je za što sposoban i tako je postavio momčad. Međutim, Beljo je u onoj prvoj utakmici pokazao da ima osjećaj za gol i našao se u par šansi, kao i danas, ali ga sreća nije poljubila.

Još jedna blijeda predstava Borne Barišića kojeg je taman pred drugi gol Walesa zamijenio imenjak Sosa.

- Barišić bi trebao puno više biti naprijed, iskoristiti situaciju 1 na 1. On više voli odigravat i ići na dupli pas. Sosa je, s druge strane, potpuno druga priča. On voli ići 1 na 1, probiti stranu. Ako ćemo iskreno, u današnjem su nogometu na cijeni igrači koji igraju 1 na 1. To su dva beka i dva krila. Radim sa u-17 reprezentacijom i rekao sam dvojici bekova i dvojici krilnih igrača da pokušavaju igrati 1 na 1. Da ak ne uspiju 10 puta, da pokušaju još deset.