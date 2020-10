Jarnijev nasljednik: Za njega će se potući i najveći! Da je bilo po znalcima, još bi bio u Hajduku B

Da ga ja nisam gurnuo u prvu momčad ispred trojice stranaca Fomitschowa, Memolle i Filipa, još bi bio u B momčadi Hajduka! A odlazak u francusku ligu sjajan mu je potez, uvjerava Zoran Vulić

<p>Ako pošteno treniraš, igraš i trudiš se, sve će ti se vratiti. Ja jesam mlad, možda se moja karijera i razvija ubrzanim ritmom, ali sve sam zaslužio na terenu, nitko mi ništa nije poklonio. Moram iskoristiti priliku i zahvaliti se treneru Zoranu Vuliću, koji me odmah po dolasku na klupu Hajduka gurnuo u prvu momčad i stao iza mene, to mi je otvorilo put, kazao je <strong>Domagoj Bradarić</strong> (20) nakon što ga je izbornik Zlatko Dalić po prvi put uvrstio na popis kandidata za oglede s Švicarskom, Švedskom i Francuskom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bradarić nakon debija</strong></p><p>Protiv Švicaraca Domagoj je dobio priliku od prve minute i po općem sudu oduševio. Odigrao je rutinirano kao da mu je to bio 50. a ne tek prvi nastup u dresu reprezentacije, kao da je godinama senior, a ne jedva dvije sezone. A upravo ga je <strong>Zoran Vulić</strong>, kome je zahvalio, u jesen 2018. gurnuo "u vatru"...</p><p>- Dok su neki tvrdili da Domagoj nije dovoljno dobar ni za drugu momčad Hajduka, da nije sazrio, ja sam ga stavio u postavu ispred tri stranca, ispred Fomitschowa, Memolle i Filipa. Bio je dijete od 18 godina, ali u njemu sam već tada vidio "ono nešto" što razlikuje pravog od običnog igrača. A da je bilo po "znalcima", Domagoj bi još uvijek odrastao u B momčadi Hajduka, a oni bi i dalje dovodili ispodprosječne strance. Vjerujte mi, da sam ostao koji mjesec duže, još bi četiri-pet igrača ubacio u momčad - kaže Zoran Vulić, koji je i te kako ponosan na ono što je Domagoj pokazao u St. Gallenu, naravno, i što ga se sjetio...</p><p>- Domagoj je oduvijek imao fantastičnu igru prema naprijed, defenzivno je bio nešto oskudniji, što je zbog i razumljivo, kako zbog njegovih godina, tako i zbog toga što Hajduk uglavnom igra napadački. Kod mene je igrao i otraga, i naprijed, i to i lijevo i desno. Po meni je napravio fantastičan potez izborom francuske lige, jer se u njoj igra nogomet, svatko svakoga može pobijediti, a mladi igrači se fantastično razvijaju. Da je izabrao Italiju ili Njemačku pogriješio bi, ovako mu se za godinu-dvije otvaraju vrata najvećih europskih klubova, za takve igrače će se mnogi treneri 'potući' da ih dovedu u svoje redove...</p><p>A kad su u pitanju hrvatski lijevi bekovi, onda se mišljenje najboljeg u povijesti, a to je nesporno <strong>Robert Jarni</strong>, i te kako uvažava:</p><p>- Bradarić jučer nije igrao beka, nego krilo, ali to je samo jedan veliki plus za njega, da može jednako dobro odigrati i jednu i drugu poziciju. Kako je samo asistirao za gol, to je bilo fantastičko. Ako bolje pogledate, on je dva puta u trku dizao glavu, gledao je kome će i gdje dodati, čekao je i u pravom trenutku pronašao Brekala u idealnoj poziciji...</p><p><br/> <br/> Bradarićeve mogućnosti Jarniju nisu strane, gledao ga je u dresu Hajduka, a vodio u mladoj reprezentaciji.</p><p>- U ono vrijeme još uvijek nije bio do kraja sazrio, bio je mladenački zaigran, nedostajalo mu je sigurnosti i samopouzdanja. Ali vidjelo se već tad da ima fantastičnu brzinu, okretnost, tehniku... i uopće me ne čudi da je izrastao u tako dobrog igrača, koji po meni može biti i puno bolji. I na krilu, i na beku, što igra u klubu. Mislim da mu ofenzivnija uloga puno više odgovara, kao što je odgovarala i meni - kaže Jarni i dodaje:</p><p>- Domagoj voli slušati i raditi, a to je jako važno, željan je učiti iako je već sada došao na jako visoku razinu. Mnogi podcjenjuju francusku ligu, ali to je strašno jaka liga, u kojoj igraju fantastično pripremljeni i tehnički dotjerani igrači, i ona je vrlo zahtjevna za mladoga igrača. Vjerujem da će Domagoj uskoro biti spreman i za razinu više, pogotovo ako bude imao sreće da ode kod trenera koji će vidjeti ono što mi u njemu vidimo, kod trenera koji će mu pronaći pravo mjesto i priliku.</p><p>Jarni je bio jako zadovoljan onim što je reprezentacija pokazala u St. Gallenu.</p><p>- Bila je to jako dobra utakmica, momci su zajednički radili presing, povratna trka nakon izgubljene lopte je bila na nivou, što znači i da je pristup bio pravi. Važno je to i zbog toga što je u postavi bilo jako puno mladih igrača, a na koncu su svi pokazali da se na njih i te kako može računati. Ne samo Bradarić, nego i Pašalić, koji je potvrdio kvalitetu koju u kontinuitetu pokazuje u Atalanti, jednako tako i Brekalo u Njemačkoj, Ćaleta-Car u Francuskoj... Kad im još dodate i Vlašića... mi zaista možemo biti zadovoljni, hrvatski nogomet se ne treba bojati za budućnost.</p><p>Za kraj je Jarni poželio sreću Bradariću.</p><p>- Volio bih da Bradarić uspije i poželio bih mu svu sreću na tom putu. Ne samo radi njega samoga i radi reprezentacije, nego i radi mene. Da me više prestanete zvati i postavljati pitanja o lijevim bekovima, ha, ha, ha... - zaključio je uvijek za šalu raspoloženi Jarni.</p>