Javio se i legendarni Duvnjak: 'Dajte sve od sebe, a rezultat će sam doći. Jako mi nedostajete'

Hrvatski rukometaši u 15.30 kreću po bodove u drugom krugu Europskog prvenstva. Posao nije lagan jer s druge strane stoji "nabrijani" Island koji se jako podigao u kvaliteti. Težak poraz od Švedske uzdrmao je Hrvatsku, ali su igrači svjesni da se to više ne smije događati te su najavili da će napraviti sve za nova dva boda. Uoči utakmice, javio im se bivši kapetan i legdenda hrvatskog rukometa, Domagoj Duvnjak.

- Ekipice moja dobra, prijatelji moji, sve čestitke na ulasku u drugi krug. Hvala vam što ste nas učinili opet ponosnima. Ja više ne znam što da vam kažem, a što ne znate. Hvala vam što ste odigrali onako kako samo vi znate, što se ponašate kao pravi prijatelji, kao prava obitelj na terenu i van terena ili znate i sami da to donosi rezultat - rekao je Duvnjak, a objavila je stranica "Vrijeme je za rukomet", odnosno RTL. U nastavku je dodao:

- U drugom krugu vam želim puno sreće, zdravlja, uspjeha. Bilo kako bilo, najvažnije je da date sve od sebe, a rezultat će sam doći. Znate da vas volim, falite mi i ja se nadam da ćemo se brzo vidjeti. Šaljem vam velike pozdrave, puse iz Kiela - zeključio je legendarni Dule.

Podršku će imati i u dvorani. doduše, vjerojatno će Islanđana biti više, ali ako su naši nadglasali domaćina Švedsku, sigurno će i "vikinge". Nije bilo puno vremena za odmor, ali pobjedom bi Hrvatska napravila velik korak prema polufinalu te bi samopouzdanje skočilo "u nebo".