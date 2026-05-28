Javio se i Partizan oko skandala u rukometu: 'Kako može Hrvat biti ozlijeđen kad je bio dalje...'

Ne spušta se prašina oko skandala u finalu rukometnog prvenstva Srbije. Podsjetimo, na utakmici Partizana i Vojvodine, Grobari su bacili topovski udar u teren pri čemu je hrvatski rukometaš Fran Mileta zadobio ozljedu sluha, kako su prenijeli tamošnji mediji. Vojvodina je napustila teren, susret je završio 20-0 za Partizan koji je tako osvojio naslov, s obzirom na to da je na regularan način pobijedio prvu utakmicu.

Vojvodina se oglasila nakon izgreda, a sada se odlučio javiti i Partizan. Objavu Partizana prenosimo u cjelosti.

"Rukometni klub Partizan AdmiralBet smatra da poslije prekida druge utakmice finalne serije play-offa ne smije ostati nedorečen, jer se u javnosti, odmah nakon proglašenja pobjednika u Novom Sadu, počela stvarati negativna slika o najuspješnijoj generaciji koju je klub u svojoj povijesti imao. Rukometni klub Vojvodina je plasirao niz neistina nakon što su se igrači i stručni stožer novosadskog tima odbili vratiti na teren.

Utakmica na Slanoj Bari prekinuta je u 15. minuti, a poslije više od sat vremena pregovaranja, dogodila se nesvakidašnja situacija. Crno-bijeli su se vratili na parket i počeli se zagrijavati, ali domaćin i organizator utakmice ne.

Iako su svi uvjeti koje je Vojvodina tražila od novosadske policije i naših navijača ispunjeni (navijači Partizana su se udaljili od ograde i opkolio ih je kordon policije), imamo saznanja da je još prije zahtjeva upućenih policiji i službenim osobama protivnik donio odluku da neće nastaviti utakmicu.

U svom priopćenju Vojvodina je najprije navela da je 'topovski udar ozlijedio suca Markovića', da bi nešto kasnije izmijenila taj dio objave na društvenoj mreži Instagram i dodala kako je povrijeđen i njen igrač Fran Mileta.

Postavlja se pitanje kako je Fran Mileta mogao biti povrijeđen, kada je u trenutku kada je bačeno pirotehničko sredstvo od istog bio udaljeniji nego igrači Partizan AdmiralBeta, koji su bili u zoni obrane. To se i te kako dobro vidi na snimci utakmice, kao i to da za razliku od naših rukometaša, Fran Mileta nije imao nikakvu reakciju.

Također ne vidimo na koji su način navijači Partizana mogli 'srušiti i potrgati sajlu zaštitne mreže iza gola', kako tvrde Novosađani. Prije je točno da je pala uslijed dotrajalosti i starosti. Jasno je da se ovakvim priopćenjem i činom neizlaska na teren skreće pažnja s finalne serije koja je trebala biti praznik za publiku i najbolje što naš sport može pokazati.

Klubu koji je više od desetljeća dominirao u srpskom rukometu ne priliči koristiti se lažima kako bi izbjegao pružiti ruku kvalitetnijem protivniku. Uostalom, još nakon prve finalne utakmice na Banjici (Partizan AdmiralBet slavio 33:27) iz stožera novosadskog kluba istaknuli su da se suočavaju s problemima tijekom posljednjih mjeseci, da nisu redovno trenirali i da su po pitanju fizičke spremnosti na jako niskom nivou.

Rukometni klub Partizan AdmiralBet zahvaljuje navijačima na velikoj podršci i spremnosti na suradnju kako bi se meč nastavio. Radili su ono što najbolje znaju – bodrili su svoj voljeni klub. Ostaje žal što je publika, poslije sjajne uvertire, ostala uskraćena za atraktivne poteze i golove i što se sinoćnji meč umjesto u krunu sezone pretvorio u još jednu negativnu sliku koja je poslana.

Za kraj, ne možemo a da se ne zapitamo zašto se Vojvodina poziva na nepostojanje garancije sigurnosti po zdravlje i život sudionika, za koje je kao domaćin i organizator meča u najvećoj mjeri odgovorna.

Prijedlog našeg kluba da se utakmica odigra u hali SPENS, upravo iz sigurnosnih razloga, odbijen je uz garanciju da će sigurnosne mjere na Slanoj Bari biti adekvatne, u skladu s odlukom da se meč proglašava sportskim događajem visokog rizika. Neizlazak na teren je kukavički potez kakav do sada nije viđen.

U trenutku kada Partizan igra najuspješniju sezonu u svojoj povijesti (osvojeni svi domaći trofeji), jasno je da je cilj Vojvodine skrenuti pažnju s kvalitete jedne sjajne generacije momaka, koja im je 2024. godine na istom mjestu uzela trofej Kupa, iako su ga sami sebi prije početka utakmice upisali.

Rukometaši Partizan AdmiralBeta su apsolutno zaslužili trofej namijenjen prvaku države, šteta je što su ostali uskraćeni za priliku to još jednom pokazati na terenu", piše u priopćenju RK Partizan.