Javio se 'krivac' za poništeni gol Hrvatske: Jesam trebao kraće?

Ogromna prašina podigla se nakon poništenog gola Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Joško Gvardiol zabio je za produžetke, ali onda se uključio VAR i za tren sve pretvorio u očaj. Senzor u lopti detektirao je kosu Igora Matanovića te je suđeno zaleđe Mariju Pašaliću koji je asistirao Gvardiolu.

Neviđena drama nastala je na terenu, a pravi kaos nakon susreta. Hrvatski navijači poludjeli su jer je lopta "ulovila" vlas kose Matanovića te je zbog toga poništen gol. Mišljenje je podijeljeno. Neki smatraju da lopta nije dirala Matanovića ili pak smatraju da je bizarno da nekoliko vlasi može utjecati na takvu odluku. Drugi kažu da sa senzorom nema rasprave te da je odluka točna.

Nakon svega toga oglasio se i "krivac" - Matanovićev frizer!

- Jesam li ga trebao ošišati nakratko? - napisao je na svom Instagramu mladi Luka Grbac koji je bio odgovoran za Matanovićevu frizuru na Svjetskom prvenstvu.