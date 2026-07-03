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GREŠKA NA STARTU

Javio se 'krivac' za poništeni gol Hrvatske: Jesam trebao kraće?

Piše Jakov Drobnjak,
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Javio se 'krivac' za poništeni gol Hrvatske: Jesam trebao kraće?
Foto: KEVIN SOUSA
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VAR drama! Hrvatska ostala bez gola zbog Matanovićeve vlasi, a frizer se oglasio: Jesam li ga trebao ošišati kraće?

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Ogromna prašina podigla se nakon poništenog gola Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Joško Gvardiol zabio je za produžetke, ali onda se uključio VAR i za tren sve pretvorio u očaj. Senzor u lopti detektirao je kosu Igora Matanovića te je suđeno zaleđe Mariju Pašaliću koji je asistirao Gvardiolu.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Neviđena drama nastala je na terenu, a pravi kaos nakon susreta. Hrvatski navijači poludjeli su jer je lopta "ulovila" vlas kose Matanovića te je zbog toga poništen gol. Mišljenje je podijeljeno. Neki smatraju da lopta nije dirala Matanovića ili pak smatraju da je bizarno da nekoliko vlasi može utjecati na takvu odluku. Drugi kažu da sa senzorom nema rasprave te da je odluka točna.

Nakon svega toga oglasio se i "krivac" - Matanovićev frizer! 

- Jesam li ga trebao ošišati nakratko? - napisao je na svom Instagramu mladi Luka Grbac koji je bio odgovoran za Matanovićevu frizuru na Svjetskom prvenstvu.

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