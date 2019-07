Jazvić: Da, udario sam ga, ali samo jednom i u samoobrani!

Udario sam ga, ali u samoobrani, on je krenuo šakom na mene, izmakao sam se i uzvratio. Moram se braniti, ispričao nam je Filip Jazvić svoju verziju incidenta o kojem su se raspisali rumunjski mediji.

Bivši igrač Hrvatskog dragovoljca, Istre i Intera krenuo je u klub na razgovor o raskidu ugovora, a sastanak je završen fizičkim obračunom, u kome je Filip nokautirao sportskog direktora Hermannstadta Razvana Zamfira. Zamfir je odmah medijima dao svoju verziju priče, prema kojoj ga je Filip ničim izazvan udario, a Filipova verzija u mnogome se razlikuje.

- Čitao sam što je izjavio sportski direktor i jedino što mogu reći je da laže. Pa cijeli problem i je izbio zbog toga što mi je odbio isplatiti zarađeni novac, a sad tvrdi da imam ugovor s klubom, da ću mi biti isplaćeni svi zaostatci i da će se on potruditi naći mi novi klub. Sve je to laž.

Korijen sukoba seže na kraj prošle sezone, kada je Filip na utakmici protiv Voluntarija zaradio parcijalnu rupturu tetive, zbog koje više nije mogao igrati.

- Odmah nakon toga rekao mi je da mu više ne trebam i da će on na moju poziciju dovesti ''svoje igrače''. Sve mi je bilo jasno, ali računao sam da imam ugovor još godinu dana, i da ću se zaliječiti i oporaviti. No prevario sam se, iako su svi igrači bili uredno plaćeni, meni nisu isplaćivali dogovoreno, pokušavajući i tako napraviti pritisak da odustanem i odem. Ali prevarili su se.

Zaostale plaće i raskid ugovora trebale su biti teme spornog sastanka.

- Kazao mi je da moram otići, na što sam mu ja odgovorio da ću otići kad mi isplati novac za prošlu sezonu, stanarine, troškove liječenja i naknadu za raskid ugovora. Rekao sam mu: ''Budi čovjek, nemoj bježati od mene, plati što si dužan'', na što je on poludio, počeo me psovati, vrijeđati, vikati da ću dobro zapamtiti tko je on, a onda je iznenada zamahnuo šakom prema meni. Instinktivno sam se izmakao, i udario ga - tvrdi Jazvić i dodaje:

- Udario sam ga samo jednom, u samoobrani. Morao sam se braniti, ne mogu dozvoliti da me tuče. Svi u klubu dobro znaju tko je on i kakav je, i svi su stali na moju stranu, svi su me podržali, jer većina ima s njim negativna iskustva.

Iako je i predsjednik Hermannstadta Iuliu Muresan najavio privatnu tužbu protiv Jazvića, on je i dalje u Rumunjskoj, gdje mirno čeka rasplet cijelog slučaja.

- Nemam razloga bježati, ostajem ovdje dok se sve ne riješi. Da sam kriv pobjegao bi, ali nisam i nemam razloga bježati. Naravno da ni meni nije drago zbog toga što se ovo dogodilo, šokiran sam i sam, ali moram se boriti za sebe. Svugdje gdje sam igrao pošteno sam odradio ono što se od mene očekivalo. Nebitno je kakav sam igrač, kakvu sam karijeru napravio, ali neću dozvoliti da itko o meni priča kako sam loš čovjek - zaključio je 28-godišnji Jazvić, koji je u u Hermannstadt stigao u siječnju ove godine iz Željezničara, a u 17 nastupa postigao je dva gola.

U karijeri je nastupao i za Cluj, Targu Mures, Hapoel Haifu, Universitateu Craiovu, Arka Gdyniju i Olimpiju Grudziadz.