Je li Bennacer baš potreban Dinamu? Najveća je gužva u vezi, a neće igrati Europu...

Kada se Zvonimir Boban krajem travnja vratio u Dinamo, navijači su bili oduševljeni. Mnogi su pretpostavili da će nastupiti velike promjene u klubu i momčadi koje će označiti početak nove ere u klubu, ali nitko nije mogao niti zamisliti da će legendarni 'vatreni' uzeti gigantsku metlu i pomesti čak 27 igrača iz svlačionice. Među njima su i oni koji su, tako se činilo, bili nedodirljivi, Marko Pjaca, Arijan Ademi, Bruno Petković i Stefan Ristovski.

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Odlučio je Boban napraviti totalnu rekonstrukciju momčadi, osigurati novom treneru Mariju Kovačeviću jaku i konkurentnu momčad u svim natjecanjima sa širokim rosterom pa je doveo 14 igrača, većina među njima su mladi, poletni i energični igrači željni dokazivanja i pred kojima je velika karijera. Doveo je dvojicu iz Bayerna, jednog iz Barcelone, Diona Drenu Belju pretvorio u najveći ulazni transfer u povijesti kluba. Još početkom priprema Kovačević je imao gotovo definirane sve pozicije, uz neke dodatke tijekom prijelaznog roka, ali najveću 'bombu' Boban mu je osigurao posljednjeg dana prijelaznog roka.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

S četvrtka na petak, Fabrizio Romano senzacionalno je objavio kako igrač Milana Ismaël Bennacer dolazi u Dinamo. Djelovalo je nerealno, navijači su mislili da najpoznatiji transfer guru 'bunca, no samo sat vremena kasnije 'modri' su potvrdili dolazak alžirskog reprezentativca na jednogodišnju posudbu uz opciju otkupa.

Slažu se mnogi, Bennacer je možda i najveće ime koje je stiglo na Maksimir. Zvonimir Boban potegnuo je milanske veze i doveo igrača s kojim je od 2019. do 2021. godine zajedno bio u klubu, a tada se navodno i zaljubio u njegove nogometne vještine. Alžirac je prije tri godine s talijanskim klubom osvojio naslov prvaka, bio je jedan od najboljih veznjaka lige i jedan od glavnih kotačića u stroju Stefana Piolija. Momčad je bila nezamjenjiva bez njega, pa kako je onda odjednom završio u Dinamu, a tek mu je 27 godina, pitanje je koje muči navijače hrvatskog kluba.

Susret Dinama i Milana u petom kolu UEFA Lige prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Karijera mu je u drastičnom padu u posljednje dvije godine. Sve je počelo u svibnju 2023. godine kada mu je nastradalo koljeno, zbog čega ga nije bilo pola godine. I kada se vratio, ozljede su se nakalemile na njega pa je često bio izvan terena, a najteža je bila ozljeda lista zbog čega je izostao tri mjeseca.

Ispao je i postao višak u Milanu koji ga je u proljetnom dijelu sezone poslao na posudbu u Marseille gdje je dvaput asistirao u 12 utakmica. Vratio se na San Siro, no novi trener Massimiliano Allegri jasno mu je poručio kako ne računa na njega pa je tražio novu destinaciju. Spominjali su se Trabzonspor, Rusija, Saudijska Arabija, no transfer se nije realizirao. I kada se činilo da će ostati, pokušati se nametnuti, Boban ga je senzacionalno doveo u Dinamo.

Foto: Francesco Scaccianoce / ipa-agency.net

Bennacer na Transfermarktu vrijedi 15 milijuna, čime je ekspresno postao najvrjedniji igrač u HNL-u, no mnogi se pitaju je li zaista bio potreban Dinamu? Igra u veznom redu, a baš tamo vlada najveći gužvanac. Kovačević za tri pozicije na raspolaganju ima čak osmoricu igrača, Josipa Mišića, Gonzala Villara, Dejana Ljubičića i Luku Stojkovića, koji su se nametnuli na početku sezone, a priliku čekaju Marko Soldo, Robert Mudražija, Miha Zajc i sada Bennacer. Za svakog trenera je privilegija kada ima toliko kvalitetnih igrača i širok roster, no problem je kada se zbog neigranja pojavi nezadovoljstvo kod pojedinaca i uvuče negativa u svlačionicu, a to, u ovom slučaju, prijeti Kovačeviću.

Nameće se i još jedan problem. Bennacer je u Milanu imao godišnju plaću 4,5 milijuna eura, 'modri' će pokriti dio, no svejedno će biti najplaćeniji u svlačionici. A kada jednog igrača toliko platiš, očekuješ da odmah bude prevaga na terenu, a problematično je što Kovačević neće moći računati na njega u grupnoj fazi Europske lige. Bit će na raspolaganju tek u eliminacijskoj fazi koja se igra u veljači, ako do tamo 'modri' uopće doguraju. Pokušat će se nametnuti u HNL-u, no i tamo bi mogao propustiti nekoliko utakmica ukoliko s Alžirom ode na Afrički kup nacija koji se igra od 21. prosinca do 18. siječnja.

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

Neosporna je njegova klasa i nogometno umijeće, pa čovjek je godinama bio jedan od najboljih igrača Milana i odigrao preko 170 utakmice, ali više nije isti igrač. Ozljede su ostavile traga i nepoznanica je u kakvom je stanju. Prošle sezone odigrao je tek 18 utakmica i jasno je kako će mu trebati dulje vrijeme da uđe u ritam i dosegne pravu formu. Ako se to dogodi, Dinamo će izvući jackpot.