Je li Dalisson 'taj'? Hajduk je od 12 Brazilaca pogodio s dvojicom

Poljudski zvižduci Gonzalu Garciji na početku utakmice sa Žilinom najbolje su dočarali atmosferu u kojoj je Hajduk dočekao novu sezonu. Bila je to potpuna suprotnost prethodnim godinama, kada bi klub "letio" na pogon ljetne euforije, delirija i bombastičnih pojačanja. No sukob Marka Livaje s trenerom, odlasci brojnih igrača i dolasci nepoznatih imena znatno su snizili očekivanja hajdučkog puka.

Pokretanje videa... VIDEO Poljud izviždao Garciju | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Bila je prava nepoznanica što ova nova momčad Splićana može ponuditi ove sezone, no vrlo brzo pljesak je zamijenio zvižduke jer je Hajduk dojmljivom igrom lako svladao Žilinu (2-0) u prvoj utakmici 1. pretkola Europske lige. Prodoran, agresivan i opasan, s pregršt prilika i okomitosti, podizao je publiku na noge. Ipak, ostaje dojam da su "bili" propustili nokautirati Slovake već u prvoj utakmici, promašili su previše prilika, a u tome je prednjačio Michele Šego. Ovako su šanse Žiline i dalje žive.

Poljudskoj publici predstavila su se četiri pojačanja, Mathieu Acapandie, Van Hoorenbeeck, Alberto del Moral i Dalisson de Almeida, upravo je potonji Brazilac najviše podizao navijače na noge. Bio je briljantan, od prve minute poigravao se sa Slovacima, pokazao pozamašan portfelj driblinga i poteza iz svog repertoara, a sjajnu večer okrunio je golom za 2-0 u 49. minuti.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Vidi se da je drukčiji igrač. Moramo ga gurati da radi još više. Nažalost, svi su novaci došli s odmora i trebat će im vremena da uhvate pravu formu. Kod Dalissona se vidi da dobro razumije igru, ali moramo se strpjeti kako bi bio maksimalno spreman - tako ga je Gonzalo Garcia hvalio još na pripremama, a da u njemu ima nešto posebno, mogli su vidjeti i navijači.

Naravno, nezahvalno je procjenjivati nekoga nakon tek 79 odigranih minuta, ali Dalisson djeluje vrlo obećavajuće, posebice zato što je hajdučki puk bio skeptičan prema Brazilcu kada je stigao iz španjolskog drugoligaša Córdobe, za koju je u 29 utakmica zabio dva gola i upisao dvije asistencije.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dalisson je rođen u Brazilu, ali se kao dijete s roditeljima preselio u Španjolsku, pa ima i španjolsko državljanstvo. Mnogi su Brazilci posljednjih godina odjenuli bijeli dres, čak njih 13, no samo su dvojica ostavila ozbiljniji trag. Mnogi se još sjećaju famoznih Lucasa Patinha i Gabriela Cassija, koji su stigli iz Fluminensea kao plod velike suradnje, ali su se pokazali potpunim promašajima. Tu su bili i "biseri" poput Felipea, Ericka Matosa, Ricarda, Rafaela Paraibe i Thiaguinha.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk u 31. kolu MAXtv Prve lige | Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Splićani nikako nisu imali sreće s igračima iz najnogometnije zemlje svijeta, sve dok u ljeto 2015. nije stigao veznjak Jefferson. Nije bio majstor s loptom, kako to obično podrazumijevamo kada govorimo o Brazilcima, ali bio je borben i zahvalan igrač koji je odigrao 79 utakmica i zabio četiri gola.

Najveći trag ostavio je napadač Jairo, strijelac 26 pogodaka u 110 utakmica. Svojedobno ga je Zoran Mamić želio dovesti u Dinamo za tri milijuna eura, no Hajduk nije htio ni čuti za prodaju. Na kraju je otišao u Pafos za 500.000 eura.

Gorica u 7. kolu HT Prve lige pobijedila Hajduk | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A što očekivati od Dalissona? Početni dojam itekako je dobar. Pokazao je da zna s loptom i da već sada donosi novu dimenziju Hajdukovoj igri, potez i onaj famozni "joga bonito", koji imaju samo Brazilci. No tek će se na kraju sezone moći suditi o njegovu učinku, hoće li nadmašiti Jaira ili završiti u rubrici Brazilaca kojih se više nitko ne sjeća.