Je li kazna za Leku primjerena?

Glavni trener Hajduka Ivan Leko kažnjen je temeljen članka 52. Disciplinskog pravilnika HNS-a zabranom obavljanja funkcije na pet (5) prvenstvenih ili kup utakmica i novčanom kaznom u iznosu od 2.500 eura zbog psovanja i vrijeđanja glavnog suca utakmice, uslijed čega je i bio isključen, objasnio je HNS.

Radi se o utakmici Superkupa, gdje je Leko žestoko izvrijeđao suca Darija Bela pa ga potom napao ispred svlačionica na Maksimiru.

Disciplinska komisija HNS-a vodila se člankom 52. pravilnika u kojem stoji:

Tko se nesportski ponaša prema sucu/sucima utakmice riječima, pokretima, gestama ili na drugi način za vrijeme igre, poslije igre, na igralištu ili izvan njega, bit će kažnjen:

b) za naguravanje/odguravanje ili psovanje ili vrijeđanje suca

- zabranom igranja od jednog do pet mjeseci,

- zabranom igranja od dvije do deset utakmica,

- zabranom obavljanja funkcija od dvije do deset utakmica ili

- zabranom obavljanja funkcija od jednog do pet mjeseci.

Umjesto postavljanja vremenske odrednice, kao u slučaju Nenada Bjelice dok je bio trener Dinama (dobio je mjesec dana kazne), HNS se ovaj put odlučio na pet utakmica, što je od mogućeg raspona srednje blaga kazna.

Ako Leko uloži žalbu, moći će voditi utakmicu protiv Rijeke ovu nedjelju na Poljudu, a potvrde li mu kaznu, neće sjediti na klupi na utakmicama protiv Osijeka (u gostima), Slaven Belupa (kući), Rudeša (u gostima), Varaždina (u gostima) i Istre (kući). Nakon te utakmice, zakazane za prvi rujanski vikend, slijedi reprezentativna stanka, pa bi Leko mogao pauzirati nešto više od mjesec dana u domaćim utakmicama. Ne i u Europi jer se kazna ne primjenjuje na Uefina natjecanja.