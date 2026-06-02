Je li moguće da nas podcjenjuju toliko? Evo gdje nas Amerikanci vide na ljestvici favorita SP-a

Svjetsko prvenstvo u nogometu sve je bliže, a s njim dolaze i prve velike procjene favorita. Mundijal će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a prvi put u povijesti na njemu će nastupiti 48 reprezentacija. Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri momčadi. Plasman u nokaut-fazu izborit će dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih. Hrvatska će igrati u skupini L, zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

Kako se približava početak turnira, američki USA Today objavio je novu power ranking listu svih reprezentacija koje će nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o poretku koji procjenjuje trenutačnu snagu momčadi i njihove izglede za osvajanje naslova. Prema procjeni novinara Jona Arnolda, Hrvatska je tek 17. favorit za naslov svjetskog prvaka. Takav poredak posebno je zanimljiv jer su "vatreni", uz Francusku, jedina reprezentacija koja je osvojila medalju na oba posljednja Svjetska prvenstva. Momčad Zlatka Dalića 2018. godine u Rusiji osvojila je srebro, a 2022. u Kataru broncu.

“Nakon što je posljednja dva turnira završila na postolju, kladite se protiv Hrvatske na vlastitu odgovornost. Unatoč mladoj i snažnoj obrani, Luka Modrić s 40 i Ivan Perišić s 37 godina u nekom trenutku moraju usporiti”, napisao je USA Today o hrvatskoj reprezentaciji.

Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA

Američki portal tako Hrvatsku vidi iza nekoliko reprezentacija koje na papiru nemaju takav kontinuitet velikih rezultata. Ispred Dalićevih izabranika našle su se, među ostalima, Kolumbija, Japan, Norveška, SAD, Meksiko, Belgija, Ekvador i Senegal. Posebno upada u oči Kolumbija, koju je Hrvatska nedavno pobijedila u pripremnoj utakmici u Orlandu. Ipak, USA Today trenutačno je vidi kao većeg favorita od "vatrenih", što će sigurno otvoriti raspravu među hrvatskim navijačima.

Prvo mjesto na ljestvici zauzela je Španjolska, aktualni europski prvak. Bosna i Hercegovina nalazi se na 34. mjestu. Hrvatska, barem prema američkoj procjeni, u turnir ulazi iz drugog plana, ali upravo je iz takve pozicije često znala napraviti najveće rezultate. Slično ne misle svi američki analitičari. Alexi Lalas, bivši američki reprezentativac i stručni komentator Fox Sportsa, početkom svibnja Hrvatsku je stavio na deseto mjesto svoje liste najboljih reprezentacija na Mundijalu.

Cijela lista izgleda ovako: