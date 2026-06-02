Je li moguće da nas podcjenjuju toliko? Evo gdje nas Amerikanci vide na ljestvici favorita SP-a

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prvo mjesto na ljestvici zauzela je Španjolska, aktualni europski prvak. Bosna i Hercegovina nalazi se na 34. mjestu

Svjetsko prvenstvo u nogometu sve je bliže, a s njim dolaze i prve velike procjene favorita. Mundijal će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a prvi put u povijesti na njemu će nastupiti 48 reprezentacija. Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri momčadi. Plasman u nokaut-fazu izborit će dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih. Hrvatska će igrati u skupini L, zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

Kako se približava početak turnira, američki USA Today objavio je novu power ranking listu svih reprezentacija koje će nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o poretku koji procjenjuje trenutačnu snagu momčadi i njihove izglede za osvajanje naslova. Prema procjeni novinara Jona Arnolda, Hrvatska je tek 17. favorit za naslov svjetskog prvaka. Takav poredak posebno je zanimljiv jer su "vatreni", uz Francusku, jedina reprezentacija koja je osvojila medalju na oba posljednja Svjetska prvenstva. Momčad Zlatka Dalića 2018. godine u Rusiji osvojila je srebro, a 2022. u Kataru broncu.

“Nakon što je posljednja dva turnira završila na postolju, kladite se protiv Hrvatske na vlastitu odgovornost. Unatoč mladoj i snažnoj obrani, Luka Modrić s 40 i Ivan Perišić s 37 godina u nekom trenutku moraju usporiti”, napisao je USA Today o hrvatskoj reprezentaciji.

Američki portal tako Hrvatsku vidi iza nekoliko reprezentacija koje na papiru nemaju takav kontinuitet velikih rezultata. Ispred Dalićevih izabranika našle su se, među ostalima, Kolumbija, Japan, Norveška, SAD, Meksiko, Belgija, Ekvador i Senegal. Posebno upada u oči Kolumbija, koju je Hrvatska nedavno pobijedila u pripremnoj utakmici u Orlandu. Ipak, USA Today trenutačno je vidi kao većeg favorita od "vatrenih", što će sigurno otvoriti raspravu među hrvatskim navijačima.

Prvo mjesto na ljestvici zauzela je Španjolska, aktualni europski prvak. Bosna i Hercegovina nalazi se na 34. mjestu. Hrvatska, barem prema američkoj procjeni, u turnir ulazi iz drugog plana, ali upravo je iz takve pozicije često znala napraviti najveće rezultate. Slično ne misle svi američki analitičari. Alexi Lalas, bivši američki reprezentativac i stručni komentator Fox Sportsa, početkom svibnja Hrvatsku je stavio na deseto mjesto svoje liste najboljih reprezentacija na Mundijalu.

Cijela lista izgleda ovako:

  1. Španjolska
  2. Francuska
  3. Argentina
  4. Engleska
  5. Nizozemska
  6. Njemačka
  7. Brazil
  8. Portugal
  9. Senegal
  10. Ekvador
  11. Belgija
  12. Meksiko
  13. SAD
  14. Norveška
  15. Japan
  16. Kolumbija
  17. Hrvatska
  18. Švicarska
  19. Maroko
  20. Urugvaj
  21. Kanada
  22. Turska
  23. Obala Bjelokosti
  24. Austrija
  25. Južna Koreja
  26. Gana
  27. Australija
  28. Švedska
  29. Egipat
  30. Škotska
  31. DR Kongo
  32. Paragvaj
  33. Alžir
  34. Bosna i Hercegovina
  35. Južnoafrička Republika
  36. Iran
  37. Haiti
  38. Uzbekistan
  39. Tunis
  40. Češka
  41. Panama
  42. Saudijska Arabija
  43. Irak
  44. Novi Zeland
  45. Zelenortski Otoci
  46. Katar
  47. Jordan
  48. Curacao

