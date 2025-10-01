Bayer i PSV remizirali su (1-1) u drugom kolu Lige prvaka, a veliki pehist bio je naš Ivan Perišić kojem je gol poništen zbog nekoliko milimetara
FOTO Je li moguće? Perišić je zbog ovoga ostao bez gola...
Prije dvije godine imao je tešku ozljedu koja je mnogim igračima uništila karijeru, ali veliki borac i radnik, kakav je bio kroz cijelu karijeru, Ivan Perišić uspio se u potpunosti oporaviti od ozljede i vratiti u staru formu kojom je žario i palio u dresovima najvećih europskim klubova.
Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša posljednjih godina nastupa za PSV kojeg je prošle sezone odveo do naslova u nizozemskom prvenstvu, a ništa drugačije nije niti u novoj, vuče klub u svim natjecanjima, a zbog milimetara mu je poništen gol u Ligi prvaka.
PSV i Bayer Leverkusen remizirali su (1-1) u drugom kolu najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja. Hrvatski nogometaš je već u četvrtoj minuti zabio za vodstvo gostiju, sjajno se snašao u petercu i glavom zatresao mrežu.
Uslijedilo je slavlje sa suigračima, no kratkog vijeka. Nakon provjere u VAR sobi, utvrđeno je minimalno zaleđe i to za nekoliko milimetara, presudilo je rame. Bio bi to njegov deveti gol u Ligi prvaka, no tehnologija se ispriječila.
Kofane je u 65. minuti zabio za vodstvo Bayera, da bi sedam minuta kasnije Saibari postavio konačnih 1-1.
