FOTO Je li moguće? Perišić je zbog ovoga ostao bez gola...

Prije dvije godine imao je tešku ozljedu koja je mnogim igračima uništila karijeru, ali veliki borac i radnik, kakav je bio kroz cijelu karijeru, Ivan Perišić uspio se u potpunosti oporaviti od ozljede i vratiti u staru formu kojom je žario i palio u dresovima najvećih europskim klubova.

Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša posljednjih godina nastupa za PSV kojeg je prošle sezone odveo do naslova u nizozemskom prvenstvu, a ništa drugačije nije niti u novoj, vuče klub u svim natjecanjima, a zbog milimetara mu je poništen gol u Ligi prvaka.

Foto: Piroschka Van De Wouw

PSV i Bayer Leverkusen remizirali su (1-1) u drugom kolu najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja. Hrvatski nogometaš je već u četvrtoj minuti zabio za vodstvo gostiju, sjajno se snašao u petercu i glavom zatresao mrežu.

Uslijedilo je slavlje sa suigračima, no kratkog vijeka. Nakon provjere u VAR sobi, utvrđeno je minimalno zaleđe i to za nekoliko milimetara, presudilo je rame. Bio bi to njegov deveti gol u Ligi prvaka, no tehnologija se ispriječila.

Foto: arena sport

Kofane je u 65. minuti zabio za vodstvo Bayera, da bi sedam minuta kasnije Saibari postavio konačnih 1-1.