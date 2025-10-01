Obavijesti

Komentari 2
FOTO Je li moguće? Perišić je zbog ovoga ostao bez gola...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: arena sport

Bayer i PSV remizirali su (1-1) u drugom kolu Lige prvaka, a veliki pehist bio je naš Ivan Perišić kojem je gol poništen zbog nekoliko milimetara

Prije dvije godine imao je tešku ozljedu koja je mnogim igračima uništila karijeru, ali veliki borac i radnik, kakav je bio kroz cijelu karijeru, Ivan Perišić uspio se u potpunosti oporaviti od ozljede i vratiti u staru formu kojom je žario i palio u dresovima najvećih europskim klubova.

Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša posljednjih godina nastupa za PSV kojeg je prošle sezone odveo do naslova u nizozemskom prvenstvu, a ništa drugačije nije niti u novoj, vuče klub u svim natjecanjima, a zbog milimetara mu je poništen gol u Ligi prvaka. 

Champions League - Knockout Phase Playoff - Second Leg - PSV Eindhoven v Juventus
Foto: Piroschka Van De Wouw

PSV i Bayer Leverkusen remizirali su (1-1) u drugom kolu najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja. Hrvatski nogometaš je već u četvrtoj minuti zabio za vodstvo gostiju, sjajno se snašao u petercu i glavom zatresao mrežu. 

Uslijedilo je slavlje sa suigračima, no kratkog vijeka. Nakon provjere u VAR sobi, utvrđeno je minimalno zaleđe i to za nekoliko milimetara, presudilo je rame. Bio bi to njegov deveti gol u Ligi prvaka, no tehnologija se ispriječila.

Foto: arena sport

Kofane je u 65. minuti zabio za vodstvo Bayera, da bi sedam minuta kasnije Saibari postavio konačnih 1-1.

