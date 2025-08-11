Obavijesti

VELIKA POBJEDA

Je li moguće!? Pobjeda protiv Gorice bila je najdominantnija Hajdukova u zadnjih 169 dana...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Filip Uremović, Marko Livaja dvaput i Stipe Biuk bili su strijelci u velikoj pobjedi Hajduka 22. veljače protiv Osijeka. 'Bijeli' od tada nisu slavili s dva ili više golova razlike u utakmici

Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u pobjedi Hajduka 2-0 u drugom kolu HNL-a na Poljudu. Pobjedu Splićana uveličala je činjenica kako je došla bez Marka Livaje u sastavu, a zanimljivo, riječ je o najvećoj pobjedi Hajduka u skoro pola godine!

Točnije, od 22. veljače i velike pobjede "bijelih" od 4-0 protiv Osijeka u 23. kolu prošle sezone HNL-a.  Hajduk je od tada igrao 18 utakmica, izgubio ih je pet, a još toliko remizirao. Međutim, u sedam prijašnjih pobjeda u službenim utakmicama, Hajduk nije slavio s dva ili više pogotka prednosti!

Pomalo nevjerojatan podatak, s obzirom na to da se radi o čak 169 dana, a priliku za još uvjerljiviju pobjedu "bijeli" će imati u četvrtak (20.45 sati), kada će odigrati uzvrat protiv albanskog Dinama u Tirani. U prvoj je utakmici Hajduk slavio 2-1.

Sve pobjede Hajduka od 22. veljače...

  • 22. veljače, Hajduk - Osijek 4-0
  • 9. ožujka, Hajduk - Šibenik 1-0
  • 5. travnja, Slaven - Hajduk 0-1
  • 18. svibnja, Hajduk - Rijeka 2-1
  • 25. svibnja, Šibenik - Hajduk 0-1
  • 31. srpnja, Hajduk - Zira 2-1
  • 3. kolovoza, Hajduk - Istra 2-1
  • 7. kolovoza, Hajduk - Dinamo City 2-1
  • 10. kolovoza, Hajduk - Gorica 2-0

