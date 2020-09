Je li ovo neka šala? Nestvaran debakl Basela uoči Osijeka: Od trećeligaša kod kuće izgubio 1-5!

Utakmica se, također, igrala u Baselovom trening-centru, što je još jedan udarac više. Nijemci, za koje je igrao mladi hrvatski reprezentativac Marin Šverko, su već u 15. minuti vodili 3-0, u 51. 5-0, a počasni gol domaćini su zabili u sudačkoj nadoknadi

<p>Švicarsko prvenstvo još nije počelo i neće do 19. rujna, a što ne ide u prilog klubovima koji sudjeluju u europskim natjecanjima. Jedan od njih je i <strong>Basel </strong>koji je protivnik našeg <strong>Osijeka </strong>u drugom pretkolu Europske lige 17. rujna u Gradskom vrtu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prvi trening Bjelice u Osijeku</strong></p><p>A uoči dolaska u Slavoniju i otvaranja sezone Švicarci su doživjeli pravi mali rezultatski debakl. U redu, radi se samo o prijateljskoj utakmici, ali kad i u takvoj klub veličine kakav je Basel izgubi od njemačkog trećeligaša <strong>Saarbrückena</strong>, k tome, rezultatom, 1-5 (!), onda to nije nešto na što bi se trebalo tek odmahnuti rukom i praviti se da je sve dobro.</p><p>Utakmica se, također, igrala u Baselovom trening-centru, što je još jedan udarac više. Nijemci, za koje je igrao mladi hrvatski reprezentativac Marin Šverko, su već u 15. minuti vodili 3-0, u 51. 5-0, a počasni gol domaćini su zabili u sudačkoj nadoknadi. Što nadodati?</p><p>Možda to da je ovo bila prva utakmica i neslužbeni debi za novog trenera <strong>Ciriaca Sforzu</strong> koji je naslijedio <strong>Marcela Kollera,</strong> a koji je, pak, otišao nakon poraza u finalu Kupa od Young Boysa 1-2 prije dva tjedna. Iz tog sastava današnju je utakmicu započelo sedam istih igrača...</p><p>Sada, nakon ove utakmice, Osječani definitivno ne moraju s takvim strahopoštovanjem gledati na činjenice da je Basel 20 puta bio prvak Švicarske, osam puta zaredom od 2010. do 2017. Ovo danas neki je novi Basel, jeftiniji i skromniji i koji Osječani definitivno imaju kvalitetu proći na svom terenu.</p>