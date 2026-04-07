BRUTALNA STATISTIKA

Je li Real pogriješio? Arbeloa je već izgubio više puta od Alonsa

Je li Real pogriješio? Arbeloa je već izgubio više puta od Alonsa
Real Madrid tone nakon poraza od Bayerna, Arbeloa na rubu otkaza! Šest poraza u 19 utakmica, Bayern ogolio slabosti Reala. Liga prvaka zadnja šansa za spas sezone

Poraz od Bayerna 2-1 usred Madrida u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka, prvi od nekog njemačkog kluba na Bernabéuu nakon 25 godina, opet je upalio alarme među navijačima. Ne samo da je Real doveo u tešku poziciju uoči uzvrata 15. travnja, već je produbio krizu rezultata pod vodstvom Álvara Arbeloe. Statistika je poražavajuća: mladi je trener u samo 19 utakmica izgubio šestu utakmicu, jedan više nego njegov prethodnik Xabi Alonso u 28 nastupa.

Bayern ogolio slabosti Reala

Iako je Kylian Mbappé golom u 74. minuti ostavio tračak nade za uzvrat u Münchenu, dojam je da je Bayern na Bernabéuu bio daleko bolja i organiziranija momčad. Gosti su poveli golovima Luisa Díaza i Harryja Kanea te su veći dio utakmice kontrolirali ritam, ostavljajući Realu da prijeti uglavnom iz kaotičnih kontranapada. Poraz je samo potvrdio ono što je vidljivo tjednima - Arbeloin Real nema ni igru ni stabilnost.

Španjolski mediji navode da je Arbeloi klupa ozbiljno ugrožena i da mu o poslu ovisi upravo prolaz protiv Bavaraca. Nakon ispadanja od drugoligaša Albacetea u Kupu kralja i sedam bodova zaostatka za Barcelonom u prvenstvu, Liga prvaka postala je posljednja slamka spasa za sezonu i njegov ostanak na klupi.

Brojke ne idu u prilog Arbeloi

Arbeloa je preuzeo momčad 12. siječnja nakon što je Xabi Alonso otišao poslije poraza u finalu Superkupa od Barcelone. Iako je u osmini finala Lige prvaka uspio izbaciti moćni Manchester City, kontinuitet je izostao, a brojke otkrivaju neugodnu istinu. Dok je Alonso svojih pet poraza ostvario protiv europskih velikana (Barcelona, Manchester City, Liverpool, Atlético Madrid), uz Celtu Vigo, Arbeloini porazi stigli su od znatno slabijih suparnika. Gubio je od Mallorce (2-1), Getafea (0-1), Osasune (2-1), Benfice (4-2) te u Kupu kralja od Albacetea (3-2). Poraz od Bayerna samo je nastavio crni niz u ključnim utakmicama. Nakon poraza u La Ligi od Mallorce Arbeloa je preuzeo svu odgovornost.

​- Ovaj poraz je moj, isključivo i apsolutno moj. Ja sam taj koji donosi odluke, bira postavu, radi zamjene i određuje stil igre. Poraz pripada treneru Real Madrida - izjavio je tada.

Ipak, povjerenje uprave je na klimavim nogama. Real sada mora u Münchenu tražiti čudo, i to bez suspendiranog Auréliena Tchouaménija, kako bi spasio sezonu koja sve više izgleda kao promašena investicija u trenera bez dovoljno iskustva.

*uz korištenje AI-ja

Komentari 1
Real - Bayern 1-2: Veliki festival promašaja i njemačko slavlje na Bernabeuu nakon čak 25 godina
VIDEO: LUDA UTAKMICA VELIKANA

Real - Bayern 1-2: Veliki festival promašaja i njemačko slavlje na Bernabeuu nakon čak 25 godina

REAL MADRID - BAYERN 1-2, SPORTING - ARSENAL 0-1 Upamecano je promašio prazan gol, goste je darivao i Thiago, a Diaz i Kane zabijali su Španjolcima. Nadu je bijelima vratio Mbappe
VIDEO Istra - Hajduk 1-3: 'Bili' dominirali na pogon sjajnog Livaje i lako stigli do pobjede
28. KOLO HNL-A

VIDEO Istra - Hajduk 1-3: 'Bili' dominirali na pogon sjajnog Livaje i lako stigli do pobjede

ISTRA - HAJDUK 1-3 Najbolji igrač "bilih" bio je Marko Livaja koji je dva puta pogađa mrežu domaćina. Prvi put u 23. minuti, a potom i u 58.
Preminuo je Mircea Lucescu
LEGENDARNI TRENER

Preminuo je Mircea Lucescu

Iskusni stručnjak posljednje je dane proveo u bolnici nakon što mu je pozlilo tijekom boravka s reprezentacijom. Kolabirao je u svlačionici, liječnicu su mu se borili za život, no stanje je bilo preteško

