Je li to moguće? Evo kako u Uefi objašnjavaju nedosuđeni penal

Španjolska se plasirala u polufinale Eura pobjedom nad Njemačkom nakon produžetaka u Stuttgartu (2-1) golom Mikela Merina u 119. minuti, ali pitanje je što bi se dogodilo da su Nijemci dobili penal u 106. kad je udarac Jamala Musiale jasno rukom blokirao Marc Cucurella.

Engleski sudac Anthony Taylor rezolutno je odbio njemačke molbe i pokazao da je Španjolac držao ruku uz tijelo iako usporena snimka pokazuje drugačije. Njemački izbornik Julian Nagelsmann bjesnio je nakon utakmice:

- Ako lopta ide prema golu i Španjolac je zaustavi rukom, nije važno radi li to namjerno ili ne, to je najmanje važno. To je čisti penal, onaj koji su nam sudili protiv Danske znatno je manje penal nego ovaj. Nije mi jasno kako se ovo može dogoditi kad imate priliku pogledati snimku 48.000 puta. Ne znam kojeg su se pravila držali kad su odlučili da nije, pitam se koja je to logika. Ne znam kad je ruka u prirodnom položaju, a kad ne.

Nije sasvim jasno je li prije igranja rukom bilo zaleđe i/ili igranje rukom Niclasa Füllkruga koje bi u VAR sobi sasvim sigurno provjeravali 3D tehnologijom da je Taylor dosudio penal.

Zašto nije bio penal za Njemačku?

Suci su prije Europskog prvenstva dobili naputke kako postupati oko igranja rukom, a baš je slučaj poput Cucurelle ogledan primjer što ne bi smjelo biti kažnjivo, tvrdi urednik nogometne rubrike ESPN-a, Britanac Dale Johnson.

"Ruka blizu boka koja je u položaju prema tlu ili iza linije tijela ne bi smjela biti kažnjiva. Za razliku od penala protiv Danske i igranja rukom Joachima Andersena (lopta nije išla prema golu, op.a.), kad je položaj ruke neprirodan i stvara barijeru. Jasno je da navijači misle da su obje odluke krive, ali prema interpretaciji pravila nisu", tvrdi Johnson.

Bivši šef sudačke komisije HNS-a Bruno Marić u komentaru za Sportske novosti rekao je kako je Taylor pogriješio jer to nije bio prirodan položaj ruke koja je vidljivo bila odmaknuta od tijela i kako se nada da takvi suci neće dolaziti u HNL. Ni Taylor, ali ni njegovi pomoćnici u VAR sobi Stuart Atwell iz Engleske, Poljak Bartosz Frankowski i Talijan Massimiliano Irrati nisu se oglasili, očito se držeći diskutabilnog i kontroverznog Uefina pravila koje je kumovalo ispadanju Njemačke.