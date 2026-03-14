Jedan, dva i tri - u 16 minuta! Pogledajte brzi hat-trick Belje

Dinamo je na Maksimiru svladao Slaven Belupo 4-2. Nakon šoka u prvom dijelu i zaostatka od 1-0, "modri" su u nastavku dodali gas i, kao što je već postala praksa, slomili protivnika u samo nekoliko minuta. Posebno je inspiriran u nastavku bio Dion Drena Beljo koji je zabio tri hat-trick u nastavku i to u 16 minuta.

U 64. minuti izjednačio je iz penala nakon što je Grgić igrao rukom u kaznenom prostoru. Golman Slavena nije bio ni blizu lopte. Vidović je zatim donio preokret u 71. minuti, a onda je opet Beljo nastaviuo "trpati". U 74. pospremio je loptu u umrežu nakon brze akcije Dinama. Lisica je prošao i pronašao svoju "devetku" u kaznenom prostoru, a Beljo je neumoljiv.

Kraj? Ne, ne. Vrlo brzo plava mašina za golove zabija i treći gol i kompletira hat-trick. Zajc mu je poslao fenomenalnu loptu, a Beljo još jednom matirao Hadžikića za velikih 4-1 i potvrdu pobjede. Slaven je do kraja uspio samo ublažiti poraz, a "modri" su potvrdili da su u nastavku sezone sjajno napadački raspoloženi te da mirno plove prema novom naslovu.