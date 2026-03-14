MAŠINA ZA GOLOVE

Jedan, dva i tri - u 16 minuta! Pogledajte brzi hat-trick Belje

Piše Jakov Drobnjak,
Dinamo razbio Slaven Belupo! Dion Drena Beljo briljirao s hat-trickom u 16 minuta, preokrenuo igru i osigurao pobjedu 4-2. Modri nezaustavljivo jure prema naslovu

Admiral

Dinamo je na Maksimiru svladao Slaven Belupo 4-2. Nakon šoka u prvom dijelu i zaostatka od 1-0, "modri" su u nastavku dodali gas i, kao što je već postala praksa, slomili protivnika u samo nekoliko minuta. Posebno je inspiriran u nastavku bio Dion Drena Beljo koji je zabio tri hat-trick u nastavku i to u 16 minuta.

U 64. minuti izjednačio je iz penala nakon što je Grgić igrao rukom u kaznenom prostoru. Golman Slavena nije bio ni blizu lopte. Vidović je zatim donio preokret u 71. minuti, a onda je opet Beljo nastaviuo "trpati". U 74. pospremio je loptu u umrežu nakon brze akcije Dinama. Lisica je prošao i pronašao svoju "devetku" u kaznenom prostoru, a Beljo je neumoljiv. 

Kraj? Ne, ne. Vrlo brzo plava mašina za golove zabija i treći gol i kompletira hat-trick. Zajc mu je poslao fenomenalnu loptu, a Beljo još jednom matirao Hadžikića za velikih 4-1 i potvrdu pobjede. Slaven je do kraja uspio samo ublažiti poraz, a "modri" su potvrdili da su u nastavku sezone sjajno napadački raspoloženi te da mirno plove prema novom naslovu.

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

