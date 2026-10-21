Jedan igrač Hajduka tjera Thunu strah u kosti: 'Pravo iskušenje'

Hajduk u četvrtak od 21 sat igra kod Thuna u drugom kolu Konferencijske lige, a švicarski prvak uoči susreta posebno je upozorio na jednog igrača "bijelih". Riječ je o Marinu Šotičeku (22), koji je ovog ljeta stigao na posudbu iz Basela i vrlo brzo postao važan dio momčadi Gonzala Garcíje.

Thun je na svojim službenim stranicama objavio najavu utakmice pod naslovom "Europska večer pod reflektorima: Thun izaziva vodeću momčad Hrvatske". U njoj su istaknuli Hajdukovu pobjedu protiv Ajaxa (2-1) u prvom kolu, a najveću pozornost posvetili su upravo Šotičeku, čije igre dobro poznaju iz švicarskog prvenstva.

Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Mladi ofenzivac briljirao je protiv nizozemskog velikana. Asistirao je za vodeći gol, a potom zabio i za pobjedu Splićana, čime je dodatno potvrdio odličnu formu na početku sezone.

- Posebnu pozornost treba posvetiti Marinu Šotičeku. Ovaj 22-godišnji ofenzivac pod ugovorom je s Baselom, a aktualnu sezonu provodi na posudbi u Hajduku. Hrvatski nogometaš odlično poznaje švicarski nogomet, ali i Thun. Sa sudjelovanjem u devet golova u dosadašnjih 15 nastupa ove sezone jedan je od najvažnijih Hajdukovih ofenzivnih igrača. Obrana Thuna zbog toga će biti na velikom iskušenju - istaknuli su domaćini.

Thun je pritom naglasio i da Hajduk u susret ulazi u dobrom raspoloženju nakon pobjede protiv Ajaxa, ali i kao vodeća momčad hrvatskog prvenstva ispred Dinama. Švicarski prvak, s druge strane, europski je nastup otvorio porazom 0-1 na gostovanju kod Twentea.

Thun će u utakmicu ući i oslabljen. Zbog ozljeda neće nastupiti Genis Montolio, Fabio Saiz i Mats Seiler, dok Patrik Kristal nema pravo nastupa zbog crvenog kartona koji je dobio protiv Twentea. Unatoč izostancima, švicarska momčad nada se da bi joj domaći teren mogao donijeti važnu prednost. Naime, utakmica će se igrati na umjetnoj travi, na koju su igrači Thuna naviknuti, dok je Hajdukovim nogometašima takva podloga manje poznata.

- Thunovi igrači vrlo dobro poznaju posebnosti umjetne podloge, dok hrvatski nogometaši nisu toliko naviknuti na igru na takvom terenu - ističu Švicarci u najavi susreta.