Jedan je odigrao hansenovski, drugi najbolje u dresu Hrvatske, a treći zaslužuje spomenik...

Piše Davor Kovačević,
Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva

HRVATSKA - ISLAND 34-33 Pokazali smo snagu volje, karakter, kad nas je načela i viroza, ali Island, iako je zakomplicirao završnicu, nije imao realnu šansu. Tin Lučin bio je MVP...

Hrvatska je osvojila četvrtu brončanu medalju na europskim prvenstvima. U zadnjoj i devetoj utakmici turnira protiv Islanda (34-33) pokazali smo snagu volje, karakter, kad nas je načela i viroza, ali Island, iako je zakomplicirao završnicu, nije imao realnu šansu. Tin Lučin bio je MVP...

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Matej Mandić 4 (8/36) - smanjio Islanđanima gol na početku, kad smo ih prvi put umirili, pa onda i ponovio kad smo ih konačno

slomili. 
Dino Slavić (0/4) - pokušao obraniti četiri sedmerca Magnussonu.

Mario Šoštarić 4 (3/5) - promašio sedmerac koji nas uveo u dramu. Najbolje desno krilo SP-a, pa EP-a. 

Luka Lovre Klarica 3 (1/1) - viroza ga je načela, temperatura, ali zadarska je to snaga.

Diano Ćeško - nije igrao.

Mateo Maraš 4 (2/4) - natjerao Islanđane da ga ozbiljnije shvate, ali opet dva gola, iznuđeni sedmerci...

Zlatko Raužan (0/1) - i prošle sezone u Europskoj ligi jedini promašaj bio mu je zadnji šut. Najveći dobitak turnira.

Marko Mamić 4 - što sve samo obavi i on u obrani, a ne vidi se...

Luka Cindrić 2 - bez šuta, jedna asistencija... U polufinalu i finalu ukupno 35 minuta.

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu
Foto: Screenshot/RTL

David Mandić 5 (4/5) - koliko udaraca primi, koliko snage izvlači. Nevjerojatan borac, karakter, za spomenik u Hardomilju!

Tin Lučin 5 (9/13) - ako mu je ona protiv Slovenije bila najbolja, sad znamo da je najbolje čuvao za kraj. Devet golova, devet asistencija. Hansenovska utakmica.

Ivan Martinović 5 (5/6) - nije forsirao u prvom poluvremenu jer je osjetio da je Lučin taj. Onda je pojačao u nastavku kako on zna. Prva kapetanska medalja se pamti.

Leon Šušnja 3 - samo deset minuta, danas veća podrška s klupe.

Filip Glavaš (1/2) - hladan promašio zadnji sedmerac, ali ne i zadnji šut s krila.

Marin Jelinić 4 (3/3) - nije zadrhtao sva tri puta. Zna svoju ulogu i obavlja je bez greške.

Veron Načinović 5 (6/9) - otvori utakmicu s tri promašena zicera pa odigra najbolju utakmicu za reprezentaciju, na oba kraja terena. Što reći...

