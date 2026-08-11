Jedan klub HNL-a ima najbolji start u povijesti. Superračunalo otkrilo kakve su šanse za titulu

Otkada se vratio u najviši rang hrvatskog nogometa u sezoni 2022/23., Varaždin nikad nije imao takav start u sezonu. Varaždinci su u novu sezonu ušli sa stopostotnim učinkom iz dva susreta. Na startu su pobijedili Hajduk s 2-1, a potom je pao Slaven Belupo u Koprivnici s čak 4-1. Hajduka su izdominirali u prvom dijelu i to naplatili pogocima u drugom dijelu, a junak susreta bio je golman Josip Silić koji je skinuo kazneni udarac Marku Livaji u 90. minuti.

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Slaven - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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U derbiju sjevera Varaždinci su bili perfektni. Već prvi dio bilo je 3-0. Podravski mediji pisali su da je "NK Varaždin drugi svijet" i to je tako iako su derbiji sjevera u prošlosti bili mnogo neizvjesniji i tvrđi te su uglavnom završavali podjelom bodova. Ovaj put momčad Nikole Šafarića održala je nogometnu lekciju Koprivničancima.

Koprivnica: SuperSport HNL 2026./2027., 2. kolo, NK Slaven Belupo - NK Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nakon dva kola Varaždinci su na 2. mjestu sa šest bodova i gol-razlikom 6-2, veću gol-razliku i to 8-1 ima samo vodeći Osijek. Stopostotna je i Lokomotiva s gol-razlikom 6-3. Iza ta tri kluba na tablici smjestili su Dinamo i Rijeka koji su zbog obveza u Europi odgodili utakmice 2. kola.

Pula: SuperSport HNL, 31. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Superračunalo tima dvijema momčadima daje najviše šanse za osvajanje ovogodišnjeg naslova. Dinamo prema izračunu ima 75 posto šanse za osvajanje naslova, Rijeci daje 12,3 posto šanse, a Hajduku, koji je u dva kola skupio samo bod, 6,2 posto šanse za naslov u HNL-u. Slijede momčadi koje su najbolje ušle u sezonu. Varaždincima superračunalo daje 3,3 posto šanse za osvajanje naslova, Lokomotivi 1,6 posto šanse, a Osijeku 1,3 posto šanse za osvajanje prvenstva.

Po superračunalu 0,1 posto šanse za osvajanje naslova imaju redom Istra 1961, Gorica, Rudeš i Slaven Belupo.