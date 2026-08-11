Nakon dva kola 1. mjesto drži Osijek, slijede Varaždin, Lokomotiva, Dinamo i Rijeka
Jedan klub HNL-a ima najbolji start u povijesti. Superračunalo otkrilo kakve su šanse za titulu
Otkada se vratio u najviši rang hrvatskog nogometa u sezoni 2022/23., Varaždin nikad nije imao takav start u sezonu. Varaždinci su u novu sezonu ušli sa stopostotnim učinkom iz dva susreta. Na startu su pobijedili Hajduk s 2-1, a potom je pao Slaven Belupo u Koprivnici s čak 4-1. Hajduka su izdominirali u prvom dijelu i to naplatili pogocima u drugom dijelu, a junak susreta bio je golman Josip Silić koji je skinuo kazneni udarac Marku Livaji u 90. minuti.
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U derbiju sjevera Varaždinci su bili perfektni. Već prvi dio bilo je 3-0. Podravski mediji pisali su da je "NK Varaždin drugi svijet" i to je tako iako su derbiji sjevera u prošlosti bili mnogo neizvjesniji i tvrđi te su uglavnom završavali podjelom bodova. Ovaj put momčad Nikole Šafarića održala je nogometnu lekciju Koprivničancima.
Nakon dva kola Varaždinci su na 2. mjestu sa šest bodova i gol-razlikom 6-2, veću gol-razliku i to 8-1 ima samo vodeći Osijek. Stopostotna je i Lokomotiva s gol-razlikom 6-3. Iza ta tri kluba na tablici smjestili su Dinamo i Rijeka koji su zbog obveza u Europi odgodili utakmice 2. kola.
Superračunalo tima dvijema momčadima daje najviše šanse za osvajanje ovogodišnjeg naslova. Dinamo prema izračunu ima 75 posto šanse za osvajanje naslova, Rijeci daje 12,3 posto šanse, a Hajduku, koji je u dva kola skupio samo bod, 6,2 posto šanse za naslov u HNL-u. Slijede momčadi koje su najbolje ušle u sezonu. Varaždincima superračunalo daje 3,3 posto šanse za osvajanje naslova, Lokomotivi 1,6 posto šanse, a Osijeku 1,3 posto šanse za osvajanje prvenstva.
Po superračunalu 0,1 posto šanse za osvajanje naslova imaju redom Istra 1961, Gorica, Rudeš i Slaven Belupo.
🇭🇷 Dinamo Zagreb are overwhelming favorites to win their 20th league title 🏆 in last 22 seasons.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 10, 2026
🏆 To win HNL (as of 10 Aug):
75% 🇭🇷 Dinamo Zagreb
12% 🇭🇷 Rijeka
6% 🇭🇷 Hajduk Split
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