Obavijesti

Sport

Komentari 1
JEFF BEZOS

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu uložit će u Liverpool! Klubu s Anfielda slijedi nova era

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu uložit će u Liverpool! Klubu s Anfielda slijedi nova era
Foto: Mario Anzuoni
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bezos i Saverin blizu su ulaska u Liverpool. Konzorcij navodno preuzima trećinu kluba, a cijena bi mogla srušiti rekorde na 5,14 milijarde eura

Admiral

Konzorcij koji uključuje osnivača Amazona Jeffa Bezosa blizu je dogovora o preuzimanju udjela od otprilike jedne trećine u engleskom prvoligašu Liverpoolu, pišu u ponedjeljak engleski mediji. U skupini ulagača nalazi se i Eduardo Saverin, suosnivač Facebooka, navodi se u izvješćima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... 00:58
Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... | Video: 24sata Video

Sky News je izvijestio da konzorcij predvodi Amit Bhatia, zet čeličnog magnata Lakshmija Mittala i bivši dioničar engleskog drugoligaša Queens Park Rangersa, te da bi vlasnik Liverpoola, tvrtka Fenway Sports Group (FSG), mogla objaviti dogovor već ovog tjedna.

Prema pisanju medija, ta bi investicija procijenila vrijednost kluba na približno 4,4 milijarde funti (5,14 milijardi eura), što bi predstavljalo jednu od najvećih procjena vrijednosti ikad postignutih pri prodaji udjela u nogometnom klubu.

FILE PHOTO: Inauguration ceremony for Trump's second presidential term
Foto: SAUL LOEB

FSG, koji je preuzeo Liverpool 2010. godine, posljednjih je godina istraživao mogućnosti vanjskih ulaganja, pritom zadržavajući kontrolu nad klubom. Dogovor sklopljen uz navedenu procjenu vrijednosti naglasio bi znatan porast vrijednosti Liverpoola tijekom 16-godišnjeg razdoblja vlasništva FSG-a.

Liverpool, osvajač naslova prvaka Premier lige 2025. godine, ulazi u razdoblje tranzicije nakon odlaska menadžera Arnea Slota i egipatskog napadača Mohameda Salaha. Michael Edwards, kojem se uvelike pripisuju zasluge za izgradnju momčadi koja je 2020. godine osvojila prvi naslov prvaka Engleske za Liverpool nakon 30 godina, u srpnju je napustio dužnost izvršnog direktora za nogometne operacije u tvrtki Fenway Sports Group.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Iskusni bek u PSG-u, Hajduku propao transfer
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Iskusni bek u PSG-u, Hajduku propao transfer

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'
FOTO: BIZARNA PRIČA

Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'

Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026