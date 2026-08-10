Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu uložit će u Liverpool! Klubu s Anfielda slijedi nova era

Konzorcij koji uključuje osnivača Amazona Jeffa Bezosa blizu je dogovora o preuzimanju udjela od otprilike jedne trećine u engleskom prvoligašu Liverpoolu, pišu u ponedjeljak engleski mediji. U skupini ulagača nalazi se i Eduardo Saverin, suosnivač Facebooka, navodi se u izvješćima.

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Sky News je izvijestio da konzorcij predvodi Amit Bhatia, zet čeličnog magnata Lakshmija Mittala i bivši dioničar engleskog drugoligaša Queens Park Rangersa, te da bi vlasnik Liverpoola, tvrtka Fenway Sports Group (FSG), mogla objaviti dogovor već ovog tjedna.

Prema pisanju medija, ta bi investicija procijenila vrijednost kluba na približno 4,4 milijarde funti (5,14 milijardi eura), što bi predstavljalo jednu od najvećih procjena vrijednosti ikad postignutih pri prodaji udjela u nogometnom klubu.

Foto: SAUL LOEB

FSG, koji je preuzeo Liverpool 2010. godine, posljednjih je godina istraživao mogućnosti vanjskih ulaganja, pritom zadržavajući kontrolu nad klubom. Dogovor sklopljen uz navedenu procjenu vrijednosti naglasio bi znatan porast vrijednosti Liverpoola tijekom 16-godišnjeg razdoblja vlasništva FSG-a.

Liverpool, osvajač naslova prvaka Premier lige 2025. godine, ulazi u razdoblje tranzicije nakon odlaska menadžera Arnea Slota i egipatskog napadača Mohameda Salaha. Michael Edwards, kojem se uvelike pripisuju zasluge za izgradnju momčadi koja je 2020. godine osvojila prvi naslov prvaka Engleske za Liverpool nakon 30 godina, u srpnju je napustio dužnost izvršnog direktora za nogometne operacije u tvrtki Fenway Sports Group.