Jedan se spasio otkaza, a drugi na rubu. Pioli: Upropastili smo sve u 15 minuta prve utakmice

U početku je to bio samo san, ali uvijek smo vjerovali. Došli smo do polufinala izvanrednom serijom, a ovako pobijediti u derbiju je neizmjerno zadovoljstvo, započeo je nakon prolaska u finale Lige prvaka trener Intera Simone Inzaghi.

U uzvratu su njegovi izabranici slavili s 1-0 (uk. 3-0) protiv gradskih rivala, a sad čekaju protivnika iz utakmice Manchester Cityja i Real Madrida (1-1) s kojim će igrati u Istanbulu 10. lipnja u pohodu na četvrti naslov najelitnijeg europskog natjecanja.

- Od siječnja smo igrali četiri derbija i sve pobijedili. Milan je prvak Italije i jako je kvalitetan, ali moji su igrači bili izvrsni i zaslužuju uživati u večeri - objasnio je Inzaghi pa se osvrnuo na moguće protivnike:

- Prva je utakmica bila izjednačena, vidi se da su kvalitetni. To su dvije najbolje momčadi u Europi pa ću s zanimanjem pratiti utakmicu.

Prije mjesec dana bio je na rubu otkaza i na meti kritika navijača, a situacija se sad preokrenula.

- Znam što se događalo posljednjih mjeseci i sretan sam što uz sebe imam tim koji me pratio u svemu. Nitko nam ništa nije dao besplatno, igrali smo protiv jakih momčadi i došli do finala - zaključio je.

Navijači zazivaju otkaz treneru Milana Pioliju

Dok su na jednoj strani grada i San Sira ili Giuseppe Meazze, kako vam više odgovara, oduševljeni, s druge strane vlada razočarenje. Stefano Pioli nije uspio posložiti momčad u uzvratu pa su 'rossoneri' ispali bez da su ozbiljnije ugrozili Onanu na golu rivala. Dok se njegov kolega s druge strane ovim 'spasio' otkaza, pred Piolijem su teški dani.

- Jako smo razočarani. Nitko nije očekivao da će do polufinala doći momčad koja je prošle godine ispala u skupini, ali htjeli smo ući u finale. Upropastili smo sve u prvih 15 minuta prve utakmice, a nakon toga smo uglavnom dobro igrali. Imali smo nekoliko šansi, ali to ne bi bilo dovoljno - objasnio je strateg Milana pa nastavio:

- Igračima ništa ne mogu prigovoriti, pokušali smo nametnuti svoj stil nogometa i iskoristiti svu energiju. Bili smo blizu, ali nismo bili opasni prema naprijed kao inače. Oni su bili defenzivno stabilni i iskoristili prilike, mi nismo.

Ispred Piolija su sad još tri kola Serie A, a Milan se nalazi na petom mjestu s 61 bodom. Prva četiri vode u Ligu prvaka, a pitanje je što će biti s Juventusom koji ima 69 bodova, ali sud će im vjerojatno oduzeti devet pa će se do kraja sezone voditi 'mrtva utrka' za plasman u najelitnije europsko natjecanje. A mogla bi to biti i vodilja za upravu Milana koja će morati odlučiti što sa talijanskim strategom koji ima ugovor s klubom do ljeta 2025. godine, a već neko vrijeme nije omiljen među navijačima.

