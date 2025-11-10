Obavijesti

NEZABORAVAN TRENUTAK

Jedan trening, tisuću osmijeha: 'Vatreni' pokazali veliko srce i ugostili djecu s dijabetesom

Piše Domagoj Vugrinović,
Rijeka: Hrvatski nogometni reprezetativci odradili trening | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Reprezentativci i izbornik Zlatko Dalić družili su se s djecom oboljelom od dijabetesa, fotografirali i razgovarali s njima, pretvorivši običan trening u dirljiv i nezaboravan susret

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je na riječkom stadionu Rujevica započela pripreme za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Trening je imao posebno značenje jer su na njemu sudjelovala i djeca oboljela od dijabetesa, koja su imala priliku upoznati svoje sportske uzore.

Susret je organiziralo Zagrebačko dijabetičko društvo povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa, koji se svake godine obilježava 14. studenoga. Reprezentativci i izbornik Zlatko Dalić družili su se s djecom, fotografirali i razgovarali s njima, pretvorivši običan trening u dirljiv i nezaboravan susret.

"Dijabetes je bolest koja pogađa oko 400 tisuća osoba u Hrvatskoj, među kojima je i veliki broj djece. Sport, rekreacija i kretanje ključni su faktori prevencije ove bolesti, a ovaj događaj bila je prilika da se podigne svijest i pruži podrška onima koji se svakodnevno bore s izazovima života s dijabetesom", objavili su iz HNS-a.

Osim humanitarnog dijela, trening je bio i važan korak u pripremi za završnicu kvalifikacija. Hrvatska reprezentacija nalazi se na pragu plasmana na Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Nakon šest odigranih kola Hrvatska ima 16 bodova, tri više od Češke koja ima utakmicu više. Slijede Farski Otoci s 12 bodova, Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.

Izabranici Zlatka Dalića trebaju još samo jedan bod kako bi i matematički potvrdili plasman na svjetsku smotru. Prvu priliku za to imat će već u petak na Rujevici protiv Farskih otoka, a kvalifikacije će zaključiti u ponedjeljak u Podgorici, gdje će igrati protiv Crne Gore.

