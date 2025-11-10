Obavijesti

Dalić progovorio o Kovačićevoj ozljedi: Operiran je, nadamo se da će biti spreman za Mundijal

Piše Domagoj Vugrinović,
Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Zdravstveni karton "vatrenih" ne izgleda dobro, no jedna od rijetkih pozitivnih vijesti je da će se momčadi pridružiti Martin Erlić koji je posljednju utakmicu na Midtjylland izašao zbog ozljede

Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno se okupila i priprema se za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Momčad Zlatka Dalića očekuju dvoboji protiv Farskih Otoka na Rujevici te završni susret s Crnom Gorom u Podgorici, a za potvrdu plasmana dovoljan joj je samo jedan bod.

Izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za Dnevnik Nove TV komentirao je zdravstveno stanje momčadi, koje trenutačno nije idealno. Zbog ozljeda su s popisa ranije otpali Ante Budimir i Dominik Kotarski, a njihova su mjesta s pretpoziva popunili Petar Musa, Mislav Oršić i Ivor Pandur. Dobra je vijest da se vraća Martin Erlić.

- Martin je u redu, večeras se priključio momčadi. Drago mi je da ozljeda nije ozbiljna. Svi su ostali igrači zdravi i nema potrebe zvati nikoga novog - rekao je Dalić.

Najveću brigu trenutačno predstavlja Mateo Kovačić, koji se još oporavlja nakon operacije.

- On je jedan od naših ključnih igrača. Nažalost, pauzirao je pet mjeseci, a ozljeda se ponovila pa je morao na novu operaciju. Očekujemo da će biti spreman za kraj sezone, negdje u ožujku ili travnju. Volio bih da nam se tada pridruži. Bio bi to veliki gubitak ako ne bi bio s nama. On je važna karika, borac je i nadam se da će igrati na prvenstvu - istaknuo je Dalić.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U novoj postavi koju priprema, ključnu će ulogu imati Luka Vušković, mladi branič HSV-a koji ove sezone briljira u Njemačkoj.

- Naš je plan da Luka počne utakmicu protiv Farskih Otoka, želimo malo promijeniti način igre i isprobati nešto novo. On će sigurno igrati, a za ostale stopere ćemo vidjeti. Imamo jako dobre igrače u zadnjoj liniji, što su dokazale kvalifikacije. Primili smo samo jedan gol, i to iz kornera. Neka tako i ostane – rekao je izbornik te dodao da razmatra prelazak na sustav s trojicom stopera.

'Kovačević može očekivati poziv'

Posebnu je pozornost Dalić posvetio statusu vratara Dominika Livakovića, koji u španjolskoj Gironi trenutačno ne dobiva priliku braniti.

- Vratari su u drugačijem položaju od igrača. Dominik je odigrao mnogo sjajnih utakmica za Hrvatsku i nikad nije pogriješio, ali mora braniti u klubu. Tu situaciju mora riješiti do ožujka. Svi igrači moraju igrati više u svojim klubovima, to od njih očekujemo. Moraju znati da, ako ne igraju, neće biti na popisu.

HEROJ BRONCE IZ KATRA FOTO Oršić opet s 'vatrenima', poglede mamio njegov ruksak. Cijena? Pa, nije za svačiji džep
FOTO Oršić opet s 'vatrenima', poglede mamio njegov ruksak. Cijena? Pa, nije za svačiji džep

Dalić je pohvalio i nekoliko novih imena koja se nameću za buduće pozive. Među njima je Adrian Jagušić iz Slavena, koji je svojim igrama zaslužio pretpoziv.

- Jagušić igra sjajno, poslali smo mu poziv, zaslužio ga je, iako ne igra za Dinamo ili Hajduk. Takvi nam igrači trebaju, agresivni i eksplozivni. O njemu puno razmišljamo, ali smo u dogovoru s izbornikom Olićem odlučili da zasad ostane u mladoj reprezentaciji.

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pažnju stručnog stožera privukao je i Franko Kovačević, napadač slovenskog Celja, koji se nalazi u vrhu svjetske ljestvice strijelaca.

- Zabija golove i skrenuo je pozornost na sebe. Gledali smo ga na utakmici protiv Legije. Ako nastavi ovako, može očekivati poziv - zaključio je Dalić.

