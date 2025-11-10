Dalić progovorio o Kovačićevoj ozljedi: Operiran je, nadamo se da će biti spreman za Mundijal

Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno se okupila i priprema se za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Momčad Zlatka Dalića očekuju dvoboji protiv Farskih Otoka na Rujevici te završni susret s Crnom Gorom u Podgorici, a za potvrdu plasmana dovoljan joj je samo jedan bod.

Izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za Dnevnik Nove TV komentirao je zdravstveno stanje momčadi, koje trenutačno nije idealno. Zbog ozljeda su s popisa ranije otpali Ante Budimir i Dominik Kotarski, a njihova su mjesta s pretpoziva popunili Petar Musa, Mislav Oršić i Ivor Pandur. Dobra je vijest da se vraća Martin Erlić.

- Martin je u redu, večeras se priključio momčadi. Drago mi je da ozljeda nije ozbiljna. Svi su ostali igrači zdravi i nema potrebe zvati nikoga novog - rekao je Dalić.

Najveću brigu trenutačno predstavlja Mateo Kovačić, koji se još oporavlja nakon operacije.

- On je jedan od naših ključnih igrača. Nažalost, pauzirao je pet mjeseci, a ozljeda se ponovila pa je morao na novu operaciju. Očekujemo da će biti spreman za kraj sezone, negdje u ožujku ili travnju. Volio bih da nam se tada pridruži. Bio bi to veliki gubitak ako ne bi bio s nama. On je važna karika, borac je i nadam se da će igrati na prvenstvu - istaknuo je Dalić.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U novoj postavi koju priprema, ključnu će ulogu imati Luka Vušković, mladi branič HSV-a koji ove sezone briljira u Njemačkoj.

- Naš je plan da Luka počne utakmicu protiv Farskih Otoka, želimo malo promijeniti način igre i isprobati nešto novo. On će sigurno igrati, a za ostale stopere ćemo vidjeti. Imamo jako dobre igrače u zadnjoj liniji, što su dokazale kvalifikacije. Primili smo samo jedan gol, i to iz kornera. Neka tako i ostane – rekao je izbornik te dodao da razmatra prelazak na sustav s trojicom stopera.

'Kovačević može očekivati poziv'

Posebnu je pozornost Dalić posvetio statusu vratara Dominika Livakovića, koji u španjolskoj Gironi trenutačno ne dobiva priliku braniti.

- Vratari su u drugačijem položaju od igrača. Dominik je odigrao mnogo sjajnih utakmica za Hrvatsku i nikad nije pogriješio, ali mora braniti u klubu. Tu situaciju mora riješiti do ožujka. Svi igrači moraju igrati više u svojim klubovima, to od njih očekujemo. Moraju znati da, ako ne igraju, neće biti na popisu.

Dalić je pohvalio i nekoliko novih imena koja se nameću za buduće pozive. Među njima je Adrian Jagušić iz Slavena, koji je svojim igrama zaslužio pretpoziv.

- Jagušić igra sjajno, poslali smo mu poziv, zaslužio ga je, iako ne igra za Dinamo ili Hajduk. Takvi nam igrači trebaju, agresivni i eksplozivni. O njemu puno razmišljamo, ali smo u dogovoru s izbornikom Olićem odlučili da zasad ostane u mladoj reprezentaciji.

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pažnju stručnog stožera privukao je i Franko Kovačević, napadač slovenskog Celja, koji se nalazi u vrhu svjetske ljestvice strijelaca.

- Zabija golove i skrenuo je pozornost na sebe. Gledali smo ga na utakmici protiv Legije. Ako nastavi ovako, može očekivati poziv - zaključio je Dalić.