Obavijesti

Sport

Komentari 1
UPITAN ZA PRVU UTAKMICU

Jedini Dinamov nogometaš na Mundijalu u Americi ozlijedio se

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Jedini Dinamov nogometaš na Mundijalu u Americi ozlijedio se
Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

Škoti će svoju prvu utakmicu nakon 28 godina na turniru igrati u noći sa subote na nedjelju (3.00 sati) u Bostonu protiv Haitija, ali McKenna ne trenira zbog ozljede

Admiral

Škotski stoper Scott McKenna (29), jedini Dinamov nogometaš na SP-u (ako ne računamo Dominika Livakovića koji je minulu polusezonu proveo u hrvatskom prvaku na posudbi iz Fenera), upitan je za start Mundijala.

POGLEDAJTE VIDEO: Spektakl na treningu 'vatrenih'

Pokretanje videa...

Spektakl na prvome treningu! Svirale i tamburice, 'vatreni' se 10-ak minuta družili s fanovima VIDEO
Spektakl na prvome treningu! Svirale i tamburice, 'vatreni' se 10-ak minuta družili s fanovima | Video: 24sata/pixsell

Škoti će svoju prvu utakmicu nakon 28 godina na turniru igrati u noći sa subote na nedjelju (3.00 sati) u Bostonu protiv Haitija, ali McKenna ne trenira zbog ozljede.

Nije precizirano o kojoj je ozljedi riječ, ali navodno nije ništa ozbiljno i igrač bi, vjeruju liječnici škotske reprezentacije, trebao biti spreman za drugu utakmicu u grupnoj fazi, protiv Maroka. Uz mogućnost, jasno, da možda bude spreman i za prvu utakmicu na turniru.

McKenna je u Dinamo stigao ljetos, po isteku ugovora sa španjolskim Las Palmasom. U 42 utakmice zabio je dva pogotka i ostvario tri asistencije. Prema Transfermarktu, vrijedi četiri milijuna eura, a ovog ljeta povezuju ga s potencijalnim prelaskom u škotskog velikana Celtic.

ANDY BARA Livakovićev agent: Želi ostati u Dinamu, šanse za to su 50-50
Livakovićev agent: Želi ostati u Dinamu, šanse za to su 50-50
STIŽE U DINAMO Mislav Oršić napustio je Pafos
Mislav Oršić napustio je Pafos

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: City i Gvardiol blizu dogovora?! 'Vatrenom' su ponudili novi ugovor za ostanak
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: City i Gvardiol blizu dogovora?! 'Vatrenom' su ponudili novi ugovor za ostanak

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Sigurdsson s djevojkom gledao dramu u Zadru. S njom je izmjenjivao nježnosti na Euru
VELIKA LJUBAV

FOTO Sigurdsson s djevojkom gledao dramu u Zadru. S njom je izmjenjivao nježnosti na Euru

Sigurðsson je u Zadru imao i poseban motiv. U gradu ima kuću, a Zadrani su ga nakon velikih uspjeha s hrvatskom rukometnom reprezentacijom dočekali na lijep način
Senzacija u Zadru: Cibona prvak Hrvatske nakon drame u finišu!
PREOKRET U FINALU

Senzacija u Zadru: Cibona prvak Hrvatske nakon drame u finišu!

Cibona je u gostima srušila Zadar i prekinula niz od četiri uzastopna naslova domaćina. 'Vukovi' su bili bolji u uzbudljivoj završnici u kojoj su četiri uzastopne trice u posljednjoj četvrtini odlučile pobjednika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026