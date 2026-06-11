Jedini Dinamov nogometaš na Mundijalu u Americi ozlijedio se

Škotski stoper Scott McKenna (29), jedini Dinamov nogometaš na SP-u (ako ne računamo Dominika Livakovića koji je minulu polusezonu proveo u hrvatskom prvaku na posudbi iz Fenera), upitan je za start Mundijala.

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Škoti će svoju prvu utakmicu nakon 28 godina na turniru igrati u noći sa subote na nedjelju (3.00 sati) u Bostonu protiv Haitija, ali McKenna ne trenira zbog ozljede.

Nije precizirano o kojoj je ozljedi riječ, ali navodno nije ništa ozbiljno i igrač bi, vjeruju liječnici škotske reprezentacije, trebao biti spreman za drugu utakmicu u grupnoj fazi, protiv Maroka. Uz mogućnost, jasno, da možda bude spreman i za prvu utakmicu na turniru.

McKenna je u Dinamo stigao ljetos, po isteku ugovora sa španjolskim Las Palmasom. U 42 utakmice zabio je dva pogotka i ostvario tri asistencije. Prema Transfermarktu, vrijedi četiri milijuna eura, a ovog ljeta povezuju ga s potencijalnim prelaskom u škotskog velikana Celtic.