Na Gibraltaru mi je najveći doživljaj bio vidjeti divlje majmune. Srećom, prema meni bili su pitomi, kaže Toni Kolega, jedini Hrvat koji igra u gibraltarskoj ligi
Jedini Hrvat na Gibraltaru za 24sata: Nekoliko Gibraltaraca moglo bi igrati u HNL-u!
Sve je spremno za feštu u Varaždinu. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 sati u susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo dočekuje Gibraltar.
