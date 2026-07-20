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RUDI GARCIA

Jedini su zabili gol Španjolcima, a sad su ostali bez izbornika

Piše HINA,
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Jedini su zabili gol Španjolcima, a sad su ostali bez izbornika
Foto: KIRBY LEE
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Rudi Garcia odlazi s mjesta izbornika Belgije nakon isteka ugovora! Savez mu se zahvalio na povratku zajedništva i četvrtfinalu SP-a, ali suradnja se neće produžiti

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Belgijski nogometni savez objavio je u ponedjeljak kako neće nastaviti suradnju s dosadašnjim izbornikom Rudijem Garcijom nakon što istekne aktualni ugovor koji vrijedi do 31. srpnja.

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Garcia je preuzeo belgijsku reprezentaciju u veljači prošle godine te ju je odveo na Svjetsko prvenstvo na kojem je stigao do četvrtfinala u kojem je izgubio od budućeg prvaka Španjolske (2-1). Pogodak De Ketelaerea bio je jedini gol kojega je Španjolska primila tijekom čitavog natjecanja.

- Rudi Garcia nedvojbeno je odigrao ključnu ulogu povratku jedinstva među 'crvenim vragovima'. Ponajviše zahvaljujući njegovoj predanosti i iskustvu, obnovljeno je zajedništvo momčadi i ostvaren snažan rezultat na posljednjem Svjetskom prvenstvu, objavio je savez.

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Foto: KIRBY LEE

Tijekom jednoipolgodišnjeg mandata na klubi Belgije Garcia je vodio reprezentaciju u 20 utakmica te ostvario 12 pobjeda, šest remija i samo dva poraza.

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