RASTU TENZIJE

Jedna država bojkotira ždrijeb SP-a, Trump im odbio dati vize

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evelyn Hockstein

Obavijestili smo Fifu da donesene odluke nisu povezane sa sportom i da članovi iranske delegacije neće sudjelovati u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo, objavio je Iranski nogometni savez

Iran je odlučio bojkotirati ždrijeb skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. nakon što su Sjedinjene Države odbile izdati vize nekolicini članova njihove delegacije, objavio je u petak Iranski nogometni savez

Ždrijeb skupina Svjetskog nogometnog prvenstva koje će idućeg ljeta ugostiti SAD, Meksiko i Kanada, održat će se 5. prosinca u Washingtonu. No, Iranci su odlučili kako neće sudjelovati u ceremoniji izvlačenja nakon što je SAD odbio izdati vize nekolicini članova delegacije.

FILE PHOTO: World Cup - Asian Qualifiers - Group A - Iran v North Korea
Foto: Wana News Agency/REUTERS

- Obavijestili smo Fifu da donesene odluke nisu povezane sa sportom i da članovi iranske delegacije neće sudjelovati u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo - objavio je glasnogovornik Iranskog nogometnog saveza na državnoj televiziji.

Lokalni mediji navode kako je među dužnosnicima koji nisu dobili vizu i predsjednik Iranske nogometne federacije Mehdi Taj, kao i izvršni direktor reprezentacije Mehdi Kharati. Iranska novinska agencija Tasnim još je u listopadu izvijestila da su Amerikanci odbili vize za ukupno sedam iranskih dužnosnika.

Iran se nalazi u drugoj jakosnoj skupini uoči ždrijeba, zajedno s Hrvatskom i još 10 reprezentacija. Iranci su do sada šest puta sudjelovali na svjetskim prvenstvima i nikada nisu prošli skupinu.

