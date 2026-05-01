Jedna momčad stiže u Ameriku čak dva tjedna prije Svjetskog prvenstva. Razlog je neobičan

Južnoafrička nogometna reprezentacija planira stići u Meksiko gotovo dva tjedna prije prve utakmice Svjetskog prvenstva kako bi se aklimatizirala na nadmorsku visinu, rekao je izbornik Hugo Broos. Suorganizator Meksiko otvara turnir 11. lipnja od 21 sat utakmicom skupine A protiv Južne Afrike na stadionu Azteca u Mexico Cityju, koji se nalazi na 2200 m nadmorske visine.

Dok je većina južnoafričkih igrača smještena u klubovima u Johannesburgu, koji se nalazi na 1753 m nadmorske visine, Broos kaže da njegovoj momčadi treba vremena da se prilagodi uvjetima u Meksiku prije prve utakmice. Reprezentacija će tako 30. svibnja otputovati u svoju bazu u Pachuci, koja je oko 200 metara viša od Mexico Cityja, a taj grad je udaljen manje od 100 kilometara od Mexico Cityja.

- Prvih dana bit će teško trenirati sa 100 posto zbog nadmorske visine, pa ćemo to učiniti u drugom tjednu - rekao je Broos u radijskom intervjuu.

Južnoafrička Republika planira igrati protiv Nikaragve kod kuće u prijateljskoj utakmici 29. svibnja, iako to nije potvrđeno, i pregovaraju o tome da im Portoriko bude protivnik za zagrijavanje za drugu međunarodnu utakmicu u Pachuci. U ostalim utakmicama u skupini Svjetskog prvenstva, Južnoafrička Republika će se sastati s Češkom u Atlanti 18. lipnja (18 sati) i Južnom Korejom u Monterreyu 25. lipnja (3 ujutro), nastojeći proći prvi krug po prvi put u svom četvrtom nastupu na Svjetskom prvenstvu.

- Nije nam laka skupina. Prije svega, suočit ćemo se s domaćinima u prvoj utakmici, na stadionu Azteca, i tamo će nam biti jako teško - rekao je Broos.

No, veteran izbornik, koji je igrao za Belgiju na Svjetskom prvenstvu 1986. u Meksiku, također je ranije predvidio da bi njegova momčad mogla izazvati neka iznenađenja na turniru, koji se također igra u Kanadi i SAD-u. Južna Afrika i Meksiko remizirali su 1-1 u Soccer Cityju u Johannesburgu u otvaranju Svjetskog prvenstva 2010., koje je Južna Afrika bila domaćin.